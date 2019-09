Trentacinque anni di servizio nella Polizia: un premio per l’85enne appuntato De Cecilia

Trentacinque anni di servizio nella Polizia di Stato.

L’appuntato Fedele de Cecilia è stato premiato dal questore di Varese Giovanni Pepè nella mattinata di sabato 28 settembre.

Un riconoscimento che l’Istituzione Polizia di Stato ha nei confronti del Sig. Fedele, per aver dedicato, con passione e lealtà, gran parte della propria vita al “servizio del cittadino”, prestando onorevole servizio per ben 35 anni nel Corpo delle Guardie di P.S. e partecipando alla trasformazione del “Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza” alla moderna Polizia di Stato. L’Appuntato De Cecilia ha, inoltre, dedicato alla collettività anche i decenni successivi alla pensione, infatti ancora oggi, con la sua attiva partecipazione all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, mostra uno stile di vita improntato alla generosità ed allo spirito di servizio, dando un costante esempio a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

De Cecilia, nato il 20 ottobre 1924 a Campobasso, vedovo, padre di due figli, è entrato nel disciolto Corpo delle Guardie di P.S. nel lontano settembre 1946, proveniente dall’Aeronautica Militare. Uomo dotato, in considerazione del periodo storico, di un buon grado di istruzione, avendo conseguito il secondo anno di avviamento professionale. Ha prestato servizio presso la Questura di Varese ed ha raggiunto i requisiti per la pensione nel settembre 1979, con il grado di Appuntato delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Dato il proprio attaccamento alla professione, ha richiesto ed ottenuto di poter prestare servizio come “richiamato” per altri due anni, venendo collocato in congedo assoluto in data 1 ottobre 1981.

Durante il medesimo evento, il Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha, altresì, premiato la Guardia di P.S. Sig. Salvatore Venezia, che una volta congedato dal servizio è entrato a far parte del gruppo ANPS di Busto Arsizio, dove ha svolto per diverso tempo la funzione di segretario.