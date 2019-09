Un convegno dai comboniani per conoscere meglio il fenomeno dell’immigrazione

A Venegono Superiore, al castello dei Frati Comboniani, a Venegono Superiore si “studia” un argomento scomodo nei giorni di una data simbolica: quella della giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione, il 3 ottobre, nata dalla strage avvenuta a largo di Lampedusa nel 2013.

Il convegno, dal titolo “Uno, centomila nessuno, volti storie persone“, si terrà il 28 settembre Castello dei Comboniani a Venegono Superiore (Varese) ed è organizzato da un inedito comitato, che riunisce tante associazioni – da nAzione Umana a Fidapa, dalla chiesa Battista a Pax Christi – che si prende cura del “lato umano” della vita.

«Una realtà nata sulla spinta di un convegno proposto da pax Christi Italia, composto da diverse associazioni che hanno come spirito la solidarietà e il restare umani- ha spiegato Pietro Prestini coordinatore del comitato – Abbiamo lavorato molto a questo convegno, e non ci fermeremo qui, visto che si lavora bene insieme».

Il convegno, che durerà tutta la giornata – la mattina sarà dedicata alle scuole, mentre il pomeriggio sarà aperto a tutti – è organizzato come un workshop, per saperne di più, dal punto di vista giuridico, informativo e umano, sulla immigrazione, di cui tanto si parla ma molto poco si sa. E avrà importanti protagonisti, come l’ex sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini, la parlamentare Europea Elly Schlein e il coordinatore nazionale di pax Christi Italia, don Renato Sacco

IL PROGRAMMA

Ore 9.00 apertura convegno, saluti e introduzione a cura di don Nandino Capovilla coordinatore per Pax Christi della campagna “SULLE SOGLIE SENZA FRONTIERE, profughi rifugiati fratelli”.

Ore 9.30-11.00 prima parte e ore 11.15-12.30 seconda parte dei workshop tematici: Workshop istituzioni: Giusi Nicolini, Silvio Aimetti, Laura Cavalotti. Workshop studenti: Daniele Biella workshop docenti: Michele Vanzulli Workshop accoglienza: famiglie accoglienti e profughi.

13.00-14.30 pranzo in condivisione presso il Castello

Ore 15.00 inizio convegno:

Lampedusa 3 ottobre 2013: Giusi Nicolini

La situazione giuridico istituzionale in Italia oggi: Alberto Guariso

La situazione giuridico istituzionale in Europa: Elly Schlein

Dal 3 ottobre 2013 ad oggi nel mondo delle informazioni tra fake news e realtà: Nello Scavo

Modera Silvio Aimetti

17.30 Conclusioni.