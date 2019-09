Un tre contro tre d’eccezione inaugura la nuova palestra della “Pellico”

E’ stata inaugurata con un “tre contro tre” d’eccezione la nuova palestra della scuola “Pellico”. Da una parte una delegazione della Pallacanestro Varese con Giancarlo Ferrero, Matteo Tambone e Nicola Natali, dall’altra il terzetto del Comune di Varese formato dal sindaco Davide Galimberti e dagli assessori Dino De Simone e Andrea Civati.

Dopo l’inaugurazione di questa mattina del plesso scolastico, nel pomeriggio è stata la volta della palestra con il progetto curato dall’ingegnere Laura Menegaldo, che ha spiegato: «Dal pavimento isolato alle pareti con lana di roccia esterna, dalle luci a led che si regolano in base all’illuminazione esterna, all’impianto di climatizzazione caldo e freddo, tutto è fatto per l’efficientamento energetico».

Il sindaco Davide Galimbaerti vede la nuova struttura come una risorsa per i cittadini e i movimenti sportivi: «Oltre alla scuola efficiente e ultratecnologica, la città si dota anche di una nuova palestra che potrà ospitare le squadre di basket e di altri sport. Un altro traguardo raggiunto in poco tempo».

L’assessore alle opere pubbliche Andrea Civati invece spiega: «L’intervento è molto importante perché, oltre all’utilizzo delle scuole, è usata anche dalle associazioni sportive. I lavori erano necessari, ma la virtù migliore è l’assoluto consumo zero dell’impianto: tutto ciò che consuma viene ricavato dalla struttura scolastica. Speriamo che faccia crescere dei campioni, anche grazie all’esempio dei nostri giocatori di basket».

I lavori di rifacimento della struttura permetteranno alla palestra di ospitare nuovamente partite dei campionati di basket, permettendo agli enti di promozione di avere un impianto in più da sfruttare per le gare amatoriali.