Un weekend di festa a Rho con l’Urban Lake Street Food Festival

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, torna a Rho Urban Lake Street Food Festival, per una grande edizione ricca di eventi e collaborazioni e con il patrocinio del Comune di Rho. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione accompagnati da oltre 10 eventi musicali tra dj set e musica live in collaborazione con Ca’Nostra, il tutto con ingresso gratuito. Novità di questa stagione è la collaborazione con A.Se.R SpA per un evento in avvicinamento al plastic free. Un grazie speciale a Sarma concessionaria BMW Motorroad e concessionaria Mini Sarma, partner della manifestazione.

FOOD TRUCK

Oltre 15 food truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. Una selezione del miglior cibo di strada sempre più ricercato, a partire dalle specialità della cucina nostrana come gli arrosticini abruzzesi di Zucchiati Food, i panzerotti baresi de La Cucinotta, gli hamburger di fassona piemontese di Arst Burger e lo gnocco fritto romagnolo di Arte Piada, le bombette pugliesi di Mr Bombetta, l’hamburger di chianina di BBQ Valdichiana e le specialità siciliane di Montalbano. Ma alla cucina nostrana si affianca la cucina etnica partendo dalla picanha brasiliana di Picanhas Cube, il vincitore indiscusso di Street Food Battle 2018, i cartocci di pesce fritto di Pirate on The Road, i churros di Churritos, il choco kebab sempre di Zucchiati Food, la cucina Venezuelana e Messicana di Zaperoco e direttamente da Rho la cucina USA di Urban Food.

LA GRANDE MUSICA E GLI EVENTI DI URBAN LAKE STREET FOOD

Urban Lake Street Food non è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi in collaborazione con Ca’Nostra. Si parte venerdì 4 dalle ore 21.30 con la musica live di Black Beat Movement, una band che costruisce il suo sound mescolando sonorità soul e hip hop con un approccio ed un songwriting sperimentale. A seguire e fino a chiusura di balla in piazza con il Dj set di Dj Agly from the Black Beat Movement. Sabato 5 ottobre Si parte alle 21.00 e si chiude alle 00.00 ballando a in piazza con i Dj di Trashmilano. Domenica 19 maggio Si parte alle 19.00 con la musica live del quintetto strumentale Mefisto Brass dove potenti grancassa e rullante, i sassofoni ed il susafono dialogano con ritmi incalzanti ed esplosivi. Dalle 21.30 e fino a chiusura la grande festa di Sando Party.

EVENTI COLLATERALI

Tutti i giorni esibizioni di Artisti di strada, Sabato e domenica dalle 12.00 alle 18.00 A.Se.R SpA presenta “Cucina Virtuosa“, un modo divertente e interattivo per scoprire come cucinare e mangiare senza produrre scarti e riducendo gli imballaggi in plastica.

Dove:

Rho, P.zza Visconti

Orari:

Venerdì dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica dalle 11.00 alle 23.00.

Per maggiori informazioni:

Evento FB https://www.facebook.com/events/386461198810395/