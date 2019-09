Unitre, al via un nuovo anno accademico

Prenderà il via a ottobre a Ispra, il quinto anno di Unitre con una nuova stagione di corsi e conferenze organizzata alla Biblioteca di Ispra

«I primi quattro anni – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Ispra, Martina Cao – hanno rappresentato un periodo di avviamento per la nostra sede presso la biblioteca ed è stato superato brillantemente, registrando una crescente adesione e partecipazione alle attività di cittadini sia ispresi e sia provenienti da altri paesi limitrofi. La nostra sede ha saputo sviluppare una propria identità rispetto a quella di Sesto Calende, con docenti prevalentemente provenienti dal nostro paese.”

Infatti, per l’anno accademico che parte a ottobre, oltre alle conferenze e laboratori della sede principale di Sesto, sono state ampliate le offerte di corsi anche presso la Biblioteca di Ispra: sono previsti nuovi interessanti argomenti che spazieranno dall’architettura alla musica, dalla storia dell’arte alla storia, alla scienza, alla fotografia, alla letteratura, all’etnografia…solo per citarne alcuni. Tante nuove possibilità per soddisfare la curiosità e la voglia di mantenersi aggiornati in questo mondo di continui cambiamenti, con lo sguardo orientato al sostegno della socializzazione aperta e cordiale.

I laboratori che si svolgeranno a Ispra comprendono oltre a quello dedicato all’apprendimento del cinese, uno dedicato allo sviluppo e all’agilità della memoria, uno di corretta dizione e uno di recitazione.

“ Un altro punto saliente – prosegue Davide Frezzato, presidente di Unitre – è quello della collaborazione con le associazioni del territorio: attivata con successo negli scorsi anni quella con l’associazione Festival del Cinema Povero, quest’anno possiamo contare su quella con il gruppo culturale del CCR che, con il gruppo dedicato all’universo botanico, entrerà a far parte dei docenti nelle conferenze presso la biblioteca isprese.”

“ E non parliamo solo di terza età – prosegue Segio Carabelli vicepresidente di Unitre – noi ci rivolgiamo veramente a tutte le fasce di età anche ai giovani che sono interessati e coinvolti in particolare per quanto riguarda i laboratori”.

Con l’iniziativa “al Piccolo insieme” prosegue anche per il prossimo anno una collaborazione molto speciale con il Piccolo Teatro di Milano. Si tratta di un abbonamento rivolto agli amanti del Teatro e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi e innamorarsi di questo mondo affascinante, con la guida alla comprensione dello spettacolo e l’accompagnamento in pullman fino alle porte del teatro. “Nel programma di spettacoli di questo anno, un occhio di riguardo – prosegue Davide Frezzato – lo abbiamo dato alla tradizione del teatro, senza dimenticare le novità e senza tralasciare i temi che fanno parte del tessuto culturale del nostro Paese. I nomi degli artisti che vedremo impegnati sul palcoscenico sono decisamente importanti.”