Vaccinazioni obbligatorie: duemila i bambini inadempienti

Quasi duemiladuecento per la trivalente e poco più di millenovecento per l’esavalente. Sono i bambini “inadempienti” nelle province di Varese e di Como per le vaccinazioni obbligatorie.

I dati, aggregati tra le due province, parlano di una situazione in linea con l’andamento regionale: « La provincia di Varese storicamente presenta dati di copertura vaccinale superiori a quelli di Como – spiega la dottoressa Annalisa Donadini, responsabile dell’Unità operativa di Medicina preventiva delle Comunità in Ats Insubria – Il dato sicuramente positivo è che è stata raggiunta quella che si definisce “unità di gregge” perchè si è superata la soglia di copertura del 95% indicata come valore di tutela della comunità , compresi quanti non possono sottoporsi a vaccino per motivi di salute».

A livello numerico l’andamento registrato da Regione Lombardia è questo:

Trivalente per le malattie rosolia, parotite e morbillo:

coorte 2013 : i bambini sono 13.248 di cui vaccinati 12.734 (96,1%); gli inadempienti sono ancora 514 ma, rispetto a due anni fa, ne sono stati “recuperati” 562

coorte 2014: bambini totali 12.747 di cui vaccinati 12.181 (95,6%) ; non vaccinati 566; recuperati rispetto a due anni fa 373 bimbi

coorte 2015: in totale 12.480 bimbi di cui vaccinati 11.920 (95,5%); inadempienti 560 ; recuperati 681

coorte 2016: bambini totali 11833 di cui 11.275 vaccinati (95,3%) inadempienti 558

Vaccinazione esavalente

coorte 2013: bimbi totali 13248 di cui vaccinati 12806 (96,7%), inadempienti 442; recuperati 186

coorte 2014: bambini totali 12747 di cui 12240 vaccinati (96%); inadempienti 507; recuperati 105

coorte 2015: nati totali 12480 di cui 12005 vaccinati (96,2%); inadempienti 475 ; 222 recuperati

coorte 2016 : bimbi totali 11833 di cui 11325 vaccinati (95,7%); inadempienti 508

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al welfare regionale Giulio Gallera che ha visto premiare l’azione di coinvolgimento e informazione capillare nei diversi territori : « Abbiamo fatto un grande lavoro di confronto con i genitori – spiega la dottoressa Donadini – Li abbiamo convocati, incontrati più volte, spiegando loro la situazione e rispondendo a tutti i dubbi. Incontri personalizzati e diretti perché questo è un tema molto delicato».

In due anni, quindi, la situazione è tornata a essere “sotto controllo” dopo l’allarme lanciato anche a livello di Organizzazione mondiale per il progressivo calo di vaccinati in Italia.

Finito, però, il momento del confronto, ora scatta quello della sanzione. Regione Lombardia ha inviato le circolari sui comportamenti da tenere in caso di mancata vaccinazione dei bambini: « Noi abbiamo svolto il nostro lavoro e fornito gli elenchi degli inadempienti alle scuole – racconta la dirigente di Ats Insubria – ora procederemo con una nuova valutazione di ogni caso: se non ci saranno situazioni di vero impedimento, scatteranno le sanzioni amministrative per quei genitori che hanno i figli iscritti nel ciclo scolastico dell’obbligo. Per i bambini delle scuole dell’infanzia, ci penseranno direttamente i dirigenti».

L’assessore Gallera ha parlato di tolleranza zero: in asili e nidi, i bambini non vaccinati non potranno più entrare.

I DATI SULLE COPERTURE PROVINCIA PER PROVINCIA