Venerdì riapre il Circolo Gagarin (e sono già pronti tanti corsi)

Come ogni settembre è tempo di tornare alla routine ma per fortuna venerdì 13 settembre riapre anche il Circolo Gagarin. “Vi aspettiamo dalle 19.30 per una serata senza nulla di particolare in programma: un buon modo per ritrovarci, riabbracciarci e raccontarci le vacanze al mare (ma anche in città!)” dicono dai locali di via Galvani a Busto Arsizio.

Sabato 14 settembre appuntamento con il primo concerto della stagione e cioè il punk di Young Blood e Scheletri (cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22). Domenica 15 puro relax al Circolo e poi da martedì 17 settembre tutto come sempre: aperti tutte le sere, tranne il lunedì, e la cucina attiva giovedì, venerdì e sabato sempre dalle 19.30.

Con la riapertura del Circolo, ritornano anche i nostri tradizionali corsi di Hatha Yoga e Pugilato. “In più due nuovi corsi di cui siamo molto orgogliosi -spiegano dal Gagarin-. Il primo è dedicato a chi vorrebbe lavorare nel mondo dell’editoria e agli appassionati che vorrebbero capirci un po’ di più, il secondo per chi è alla ricerca di un corso di teatro particolare e dal forte taglio sociale”. Per avere maggiori informazioni o iscriversi la mail resta sempre corsi@circologagarin.it e il sito circologagarin.it.

Nel frattempo la tessera 2018-2019 è valida fino al 30 settembre 2019: fino a questa data potrete frequentare il Circolo e partecipare agli eventi senza la necessità di rinnovare. Dal 1 ottobre 2019 ci vorrà invece la tessera 2019-2020 che avrà validità fino al 30 settembre 2020. Una sola tessera per godervi l’intera stagione di Circolo. Semplice.