Ventotto nuovi presidi nelle scuole varesine. Ma qualcuna è ancora senza

La scuola riapre. La campanella per gli alunni è ancora lontana ( più o meno, una decina di giorni). Le attività ripartono questa mattina per dirigenti, docenti, e personale tecnico amministrativo chiamati a organizzare il nuovo anno.

In molti istituti ci sono novità. Tra pensionamenti e cambi, tanti sono i nuovi dirigenti neo immessi o già di ruolo che si insediano nel ruolo. Hanno preso servizio questa mattina i 28 nuovi dirigenti, nominati con il concorso che si è concluso nel mese di luglio con la pubblicazione della graduatoria.

Avevamo già parlato dei principali cambi definiti lo scorso luglio e anche delle novità legate ai neo dirigenti. Si registrano ancora gli ultimi spostamenti e le nomine per le reggenze di presidenze rimaste vacanti.

Alla guida del comprensivo Pascoli di Mornago c’è Rossana Gentilini. Prendono servizio da questa mattina i nuovi dirigenti del comprensivo di Lavena Ponte Tresa Natale Bevacqua ( inizialmente assegnato a Cardano al Campo che rimane scoperto) e quello Montessori di Carcano al Campo Giuseppe Reho

A Vergiate inizia la sua nuova avventura da dirigente scolastico Angela Diodati alla guida del comprensivo di Largo Lazzari. A Fagnano Olona arriva la neo dirigente Tatiana Galli alla guida del comprensivo Fermi.

Rimane da assegnare la dirigenza dell’istituto Fermi di Cavaria con Premezzo.

Sono state, invece, definite le reggenze per l’istituto Passerini Induno Olona assegnato a Walter Fiorentino e del comprensivo Galilei di Tradate andato a Paola Tadiello. Senza dirigente anche il liceo Ferraris di Varese.

Cambio di dirigente anche all’Ufficio scolastico territoriale varesino dove è arrivato Giuseppe Carcano che prende il posto di Claudio Merletti, da ieri mattina ufficialmente in pensione. Lo ha ricordato con una lettera di ringraziamento il dirigente regionale della Lombardia Delia Campanelli:

Dal 1° settembre 2019 il dott. Claudio Merletti, Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese, sarà collocato in quiescenza. A nome mio, dei dirigenti e di tutto il personale dell’USR Lombardia, desidero esprimere gratitudine e apprezzamento per il prezioso contributo che il caro collega ed amico Claudio ha saputo offrire, con assoluta dedizione e responsabilità, alla Scuola. Attento, tempestivo e disponibile anche nella soluzione di situazioni critiche, il dott. Merletti ha saputo sempre esercitare le proprie funzioni, in qualità di Rappresentante dello Stato, nel rispetto delle norme, interpretando con umanità e ragionevolezza l’applicazione delle regole e soddisfacendo le esigenze di tutti. La professionalità, l’esperienza, la competenza e l’impegno profusi hanno costantemente garantito la qualità delle azioni svolte negli Uffici scolastici territoriali dallo stesso diretti. Auguro ogni bene e serenità in questo nuovo ed importante cammino della vita. Un abbraccio sincero con immutata stima Il Direttore Generale Delia Campanelli