Via Roma: «L’incolumità dei pedoni è garantita»

Dopo la segnalazione inviata alla redazione tramite lettera in merito ad un problema causato dal distacco di calcinacci nella centrale via Roma a Cocquio Trevisago, giunge la puntualizzazione del comandante della polizia locale Giuseppe Cattoretti, che pubblichiamo di seguito.

L’acclamato stato di pericolosità dell’immobile sito in via Roma che, nella serata di martedì 10 settembre ha destato preoccupazioni per l’incolumità dei cittadini che transitano in detto tratto di strada, è stato causato da un distacco di un sasso dal muro dell’immobile in questione a seguito di una presunta accidentale collisione da parte di un autocarro.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Besozzo, il responsabile dell’ufficio tecnico ed il responsabile del servizio convenzionato della polizia locale di Cocquio Trevisago, verificavano attentamente la situazione che presentava solamente il distacco di un sasso.

Su consiglio precauzionale dei vigili del fuoco veniva istituito un temporaneo divieto di transito per i veicoli, lasciando un passaggio pedonale sul lato opposto dell’immobile, oltre il limite di gronda, che non compromette in alcun modo l’incolumità dei pedoni.

Corre l’obbligo portare a conoscenza che lo stato dell’immobile in questione, per quanto riguarda la stabilità strutturale, non desta alcun problema i pericolosità per l’incolumità pubblica.

Giuseppe Cattoretti