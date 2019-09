Vigili di Milano a Malpensa: divieti di sosta, ma anche bagagli recuperati

Sono passate appena cinque settimane dal 27 luglio, giorno di chiusura dell’aeroporto di Linate e avvio del trasferimento dei voli da e per Malpensa. Per far fronte alla grande quantità di passeggeri e alle eventuali e probabili problematiche legate al traffico e ai parcheggi il Comune di Milanoha messo a disposizione da fine luglio un contingente di vigili della Polizia locale – come spiegavamo in questo articolo– per prestare servizio a Malpensa, in aggiunta ai colleghi di Ferno e Lonate Pozzolo.

Il servizio speciale dei sei agenti più un ufficiale della Polizia locale di Milano a Malpensa provvede principalmente a servire assistenza e controllo viabilistico per 7 giorni su 7, dalle ore 6 alle ore 23, e sono già diversi i risultati ottenuti (foto: Comune di Milano on Flickr)

Nelle prime quattro settimane di servizio sono stati circa 500 i rilievi per divieto di sosta, e dai controlli effettuati dalla stessa Polizia locale di Milano sono state intraprese quattro denunce, recuperati tre bagagli e ben sei portafogli smarriti. A queste funzioni si aggiungono anche interventi di aiuto e assistenza a passeggeri in situazioni di necessità.

L’incarico affidato agli agenti di Milano durerà fino a fine ottobre, quando terminerà il bridge su Malpensa e riaprirà il polo di Linate.