Whirlpool: «I soldi del governo non bastano per rilanciare lo stabilimento di Napoli»

Non è un buon segnale per l’economia italiana quello che arriva da Whirlpool Emea. Dopo mesi di trattative al ministero dello Sviluppo economico per decidere del destino del sito produttivo di Napoli, la multinazionale americana ha fatto sapere attraverso una nota stampa che gli interventi contenuti nel decreto legge “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” non sono sufficienti a garantire la profittabilità dello stabilimento partenopeo nel lungo periodo e la competitività di Whirlpool nella Regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).

«I 16,9 milioni di euro previsti dal testo del decreto legge per il biennio 2019-2020 – recita la nota – sono calcolati considerando la messa in solidarietà al 60% della quasi totalità dei 5.500 dipendenti di Whirlpool in Italia: questa non è un’opzione in quanto non in linea con il piano industriale 2019- 2021. Inoltre, il potenziale beneficio sarebbe distribuito su tutti i siti italiani e non rappresenterebbe un intervento strutturale per il futuro a lungo termine di Napoli, soprattutto se comparato agli sforzi e agli investimenti pari a circa 100 milioni di euro messi in campo dall’azienda negli ultimi anni».

A questo punto l’unica via percorribile per garantire la continuità industriale dello stabilimento di Napoli e i massimi livelli occupazionali è dare una nuova missione produttiva al sito. Whirlpool Emea si dice pronta a presentare nel dettaglio la nuova missione industriale per lo stabilimento di Napoli e per i suoi 410 dipendenti.