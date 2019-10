150.000 euro per i lavori di adeguamento alla prevenzione incendi

Durante il periodo estivo si sono conclusi i lavori di adeguamento alla prevenzione incendi all’asilo nido “Gianetti”’ di via Tommaseo, del primo piano e del piano terra, decisi ed effettuati dall’amministrazione comunale di Saronno. Nei giorni scorsi sono terminati anche quelli nel piano interrato.

«Con questo intervento è stata quasi completata l’opera di prevenzione per tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale. Un progetto importante che ha riguardano l’adeguamento degli impianti e della struttura e per il quale abbiamo messo a disposizione quasi 150.000 euro. Investire nella sicurezza, soprattutto per i più piccoli, è senza dubbio un dovere di noi amministratori perché i nostri bambini hanno il diritto di poter giocare, crescere ed imparare senza dover correre il rischio di incidenti», dichiara il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.

«Si è deciso inoltre – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni – di spostare i bambini dal piano primo al piano terra e di intervenire con tutte quelle procedure tecniche in grado di rendere la struttura perfettamente in linea con le direttive in materia di prevenzione incendi. Sempre per l’asilo Gianetti si è completato anche il rifacimento dell’intera rete termoidraulica del piano interrato che ha visto un investimento da parte dell’amministrazione di 20.000 euro».