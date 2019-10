220 kg di caldarroste non sono bastati, grande partecipazione alla castagnata avisina

220 kg di castagne non sono stati sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti: ha riscontrato un enorme successo la castagnata proposta dall’Avis di Saronno, svoltasi sabato 26 ottobre in Piazza Libertà, con una grande partecipazione testimoniata da questo piccolo “inconveniente” finale.

Dopo una mattinata apparentemente tranquilla, in un clima più estivo che autunnale viste le alte temperature e nella quale sono stati distribuiti, a partire dalle ore 10, circa 80 kg di castagne, il pomeriggio ha riservato agli organizzatori un “boom” di cittadini arrivati in Piazza Libertà. Dopo la pausa durata fino alle 15.30, un crescendo di affluenza ha infatti portato all’esaurimento delle scorte di caldarroste, terminate definitivamente intorno alle ore 19. Diverse le persone ancora in attesa di acquistare e che purtroppo non è stato possibile accontentare.

Un fatto spiacevole, ma piacevole allo stesso tempo e dovuto alla straordinaria e partecipazione riscontrata dagli organizzatori. Molti anche i bambini presenti che hanno potuto ricevere e apprezzare i palloncini e altri vari gadget pensati e riservati per loro. I ringraziamenti di Avis Saronno sono rivolti a tutti coloro che hanno preso parte a questa giornata, lunga, intensa e gratificante, e a tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento dell’iniziativa.