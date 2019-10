Agra: incontro culturale camminando tra le vie del paese

Sabato pomeriggio 12 ottobre il CAI Luino propone un incontro culturale in Agra. «Andremo a visitare due santuari: della Beata Vergine del Carmine e Anime Purganti conosciuta come “chiesa de morti” e il Santuario della S.Maria Nascente conoscita come “Lupera”, inoltre alcuni angoli del paese la cui storia è poco conosciuta e avvolta nel mistero. Relatore dell’incontro Maurizio Miozzi esperto di storia locale», spiegano dall’associazione.

Percorso in parte urbano e in parte con gli itinerari 154 e 155.

Incontro libero senza obbligo di prenotazione. Alla fine della escursione “giro pizza” – facoltativo –

con prenotazione all’inizio della passeggiata.

Difficoltà (percorso urbano) con brevi tratti di mulattiera T (turistico)- Tempo camminata h.1.45

(escluse le soste) – dislivello 170m

Programma

Appuntamento h 14.30 presso posteggio della piscina comunale di Luino in via Lugano e

proseguimento con mezzi propri per Agra posteggio parco Daini.

Ore 15.00 – inizio escursione

Ore 18.00 – fine escursione

In caso di meteo avverso la passeggiata si farà con l'ombrello aperto

Informazioni

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it;

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it;