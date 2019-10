Al cinema con Pupi Avati e piatti tipici per un weekend di pioggia

Un fine settimana di pioggia su tutto il Varesotto. Sabato è prevista giornata grigia con cielo coperto con piogge, moderate a ridosso dei rilievi, più deboli in pianura padana. Domenica coperto con piogge, soprattutto sul Piemonte e lungo i rilievi. Probabile intensificazione delle precipitazioni in serata.

Le iniziative in programma sono diverse ma vi consigliamo di contattare direttamente gli organizzatori per sapere se gli eventi all’aperto sono confermati. Ecco gli appuntamenti di sabato 19 e domenica 20 ottobre.

SAGRE E FESTE

Gavirate – La Festa della Zucca di Gavirate rappresenta un evento gastronomico di grande interesse soprattutto per gli appassionati di questo colorate e gustoso ortaggio autunnale. Appuntamento sul lungolago di Gavirate anche per domenica 20 ottobre – Tutto il programma

Casalzuigno – Coniglietti, galline, cavie e porcellini d’india saranno i protagonisti del Gran Galà dell’Aia, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 10 alle 18 a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), in collaborazione con ALBA-Associazione Lombarda Biodiversità Animale. Un fine settimana per grandi e piccini dedicato agli animali da cortile e da bassa corte con conferenze di approfondimento, laboratori artistici, giochi e attività di avvicinamento alla pet therapy per scoprire quali sono le loro caratteristiche distintive, come accudirli, alimentarli e coccolarli e in che modo relazionarsi con loro. – Tutto il programma

Caldana – Continua l’Ottobre Caldanese: tutte le domeniche di ottobre a Caldana di Cocquio – Trevisago (VA), dalle 10 alle 18, ci sarà in funzione un ricco stand gastronomico con piatti tipici di stagione, prodotti artigianali, specialità alimentari, hobbistica, mostra ed esposizioni.

Somma Lombardo – Lo sci club Assi apre la stagione invernale con la 38°castagnata in piazza Visconti a Somma lombardo. Una grande festa per tutti a partire dal 19 ottobre e che si protrarrà per alcuni weekend: il 2o, 26, 27 e 31 ottobre e 1° novembre. La sera del 31 ottobre poi le castagne saranno servite da streghe e streghette in occasione della festa di Halloween, nella piazza che sarà addobbata per l’occasione. Non ci saranno solo castagne ma anche salamelle alla piastra accompagnate dal vin brulè. – Tutto il programma

Sesto Calende – Una grande giornata sotto il nome e i simboli della pace e dell’integrazione, quella che si terrà domenica 20 ottobre a Sesto Calende. Due sono le associazioni sestesi che assieme hanno deciso di festeggiare domenica prossima presso la sede della Fondazione Piatti, collocata in viale Lombardia 14, di fronte al Campo Sportivo. Grazie all’impegno dell’associazione Pace e Convivenza torna infatti la quinta edizione di Sesto delle Genti, il festival dedicato all’incontro e allo scambio culturale, mentre l’associazione Cittadini del Mondo, da tanti anni al servizio dell’accoglienza, dell’inclusione e dell’integrazione, festeggia i vent’anni di attività. – Tutto il programma

Pioltello (MI) – Cioccolato protagonista a Pioltello (Mi), dove domenica 20 ottobre torna Cioccolandia, la manifestazione più dolce della Martesana. L’evento è giunto all’undicesima edizione ed è ora completamente rinnovato, pur nel rispetto della tradizione di un appuntamento dedicato ai golosi di ogni età, che trasformerà il centro cittadino in un vero e proprio villaggio di cioccolato. Il cioccolato sarà il protagonista indiscusso dell’evento – Tutto il programma

Cremona – Cremona celebra uno dei suoi prodotti più conosciuti al mondo: la mostarda. Sabato 19 e domenica 20 ottobre nella cittadina lombarda sono in programma degustazioni gratuite, seminari di approfondimento, laboratori per bambini, aperitivi ad hoc, incontri con i produttori e musica con DJ set. Per tutto il week end, il pubblico potrà assaporare il prodotto tipico cremonese in tutte le sue varianti e i suoi abbinamenti, da quelli tradizionali a quelli più innovativi. Oltre ai momenti di degustazione, saranno proposti approfondimenti culturali sulla mostarda e sulle tradizioni ad essa legate. – Tutto il programma

ESCURSIONI

Inarzo – È un’avventura avvincente per grandi e piccini, capace di unire la gioia di una camminata in natura con lo sport la Gara di orienteering per famiglie proposta dalla Lipu della Palude Brabbia per il pomeriggio di domenica 20 ottobre. Il ritrovo per tutti è alle ore 14.30 all’info point del centro visite in via Parioti 22, a Inarzo. – Tutto il programma

INCONTRI

Gavirate – “Luci e riflessi visti dalle donne”. È questo il titolo della mostra fotografica in programma nella sala esposizioni del comune di Gavirate per la giornata di domenica 20 ottobre e visibile dalle 9 alle 18. – Tutto il programma

Luino – Il genio cinematografico italiano di Pupi Avati sarà al centro della premiazione col “Chiara alla carriera” che si terrà domenica prossima a Luino. L’appuntamento è alle 17 al cinema di via XXV Aprile 13. Il regista sarà intervistato da Mauro Gervasini e Andrea Vitali, conduce Claudia Donadoni – Tutto il programma

Duno – “Il torregione: le sue grotte, i suoi boschi, la sua fauna“ è questo il titolo dell’incontro che si terrà domenica 20 ottobre a Duno al salone Borgato alle 15. – Tutto il programma

Malnate – Serata a tutto barbecue a Malnate. Appuntamento sabato 19 ottobre dalle 20.30 nel locale “La Cantina di Malnate” di via Doberdò 1 con un menù speciale cucinato dal “Bidone Smoking Team”, gruppo specializzato nella cucina di carne BBQ. – Tutto il programma

Arsago Seprio – Domenica 20 ottobre sarà l’occasione giusta per entrare nel mondo della musica e degli strumenti, in particolar modo di quelli bandistici. Tutto questo all’open day della Scuola di musica “Peppino De Maria” – Corpo Musicale Arsago Seprio che si terrà dalle ore 10 alle ore 18.30 presso la sede sociale in Via Concordia – Tutto il programma

Somma Lombardo – “La Bellezza della Donna tra Storia e Creatività”, è il titolo dell’evento nato dalla collaborazione tra l’Associazione Progetto Layla e la scrittrice Sommese Cesarina Briante con il Patrocinio del Comune di Somma Lombardo. La serata, che si terrà il 18 ottobre alle 21 presso la Biblioteca Comunale G. Aliverti, vedrà l’intervento di alcune artiste locali che presenteranno le loro opere tra cui: Daniela Vignola Illustratrice e Camilla Oldani, pittrice, Demarchi Giuseppina, Il duo Cavallaro – Martegani, Carla Tognella e Morgana Turano. – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 18 ottobre al circolo Arci Cuac è in programma la proiezione del film “In direzione ostinata e contraria – Faber” di Bruno Bigoni e Ro­mano Giuffrida. – Tutto il programma

Induno Olona – Domenica 20 ottobre, alle 21 nella Sala Lombardia di Villa Porro Pirelli, si terrà la tradizionale Festa dei ringraziamenti per il “compleanno” del Comune di Induno Olona. La serata è aperta a tutta la cittadinanza – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 20, al polo espositivo di MalpensaFiere, arriva Mondo Sposi 2019, la fiera dedicata al mondo degli sposi e aperta a tutti con ingresso gratuito. Matrimonio in vista? Da Mondo Sposi potete trovare tutti gli spunti e i fornitori giusti – Tutto il programma

Saronno – Domenica 20 ottobre, alle ore 16 presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15 a Saronno, è in programma il terzo appuntamento della rassegna “Nel cuore dell’arte”. Luca Frigerio, scrittore e giornalista, redattore dei media della Diocesi di Milano per la sezione culturale e autore di alcuni libri sull’arte cristiana e sulla simbologia medievale, racconterà attraverso la proiezione di immagini, la storia della Gerusalemme “ambrosiana”. – Tutto il programma

Saronno – Fasce e pannolini lavabili: due strumenti utili ai futuri e ai neo genitori e cui saranno dedicati altrettanti workshop a cura della Pannolinoteca da 0 a 100 nella giornata di domenica 20 ottobre in Sala Nevera, in occasione della V edizione del BioFestival olistico “Fai un salto” (in Sala Nevera dal 18 al 20 ottobre) – Tutto il programma

BAMBINI

Un fine settimana di pioggia ma, pozzanghere a parte, i bambini potranno scatenarsi con tanti laboratori, spettacoli e iniziative varie pensate per stimolare la loro fantasia e quella naturale voglia di imparare che caratterizza l’infanzia e contagia gli adulti. In calendario anche qualche iniziativa all’aperto per cui si consiglia di verificare la conferma direttamente con gli organizzatori. – TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI

SPORT

Varese – Varese città di corsa. A partire dalle Pulciniadi di domani, venerdì 18 ottobre, che vedranno in piazza Repubblica la presenza di quasi 400 bambini, il centro sarà teatro di una tre giorni dedicata a eventi podistici e sportivi. Gran finale domenica con la prima edizione della Varese City Run: sono già 600 le persone che si presenteranno ai cancelletti di partenza per le gare da 20, 10 e 5 chilometri. – Tutto il programma

Varese – Domenica 20 ottobre al palaghiaccio di Varese, dalle ore 19,30, sarà di nuovo possibile provare a praticare il curling, curiosa disciplina inserita anche nel programma olimpico invernale che proprio nel periodo dei Giochi vive i propri momenti di gloria anche nel nostro Paese. – Tutto il programma

Albizzate – Domenica 20 ottobre 2019 ad Albizzate si svolgerà la 26esima edizione della Stracascine, gara podistica inserita nel circuito del “piede d’oro” a passo libero aperta a tutti, quest’anno anche prova di Nordik Walking. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Torna l’ormai consueto evento targato Sporting Club La Terrazza per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della beneficenza. Sabato 19 ottobre infatti la palestra di via Magenta 45 a Busto Arsizio organizza un open day per raccogliere fondi da devolvere al canile della città. – Tutto il programma

Saronno – Domenica 20 ottobre alle ore 8.30 si terrà a Saronno la seconda edizione della Manifestazione Podistica non competitiva “Belli come Il Sole”, il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti de Il Sole Onlus in difesa dei diritti dei bambini e delle bambine che abitano nelle aree più disagiate del pianeta. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Sabato 19 ottobre alle ore 21 l’auditorium della scuola Anna Frank via Carnia 155 ospiterà la commedia in tre atti della compagnia teatrale “la Bottega dei Matti” di Luciano Lunghi “Con tutto il bene che ti voglio”. L’ingresso è a offerta libera a partire da 10 euro: tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Lo spettacolo è dedicato a Giuliana Marini – Tutto il programma

MUSICA

Lavena Ponte Tresa – Sabato 19 ottobre alle 20.45, nella Chiesa SS. Crocifisso di Lavena Ponte Tresa, è in programma il concerto celebrativo per i dieci anni di attività e di fondazione del Coro polifonico “Don Giorgio Quaglia”. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Si torna sul palco del Circolo Gagarin sabato 19 ottobre con la prima NeverWas Radio Night della stagione, in compagnia di Caveleon e Malstrom (leggi qui). Domenica 20 ottobre, con il patrocinio della Sezione ANPI Giovanni Castiglioni di Busto Arsizio, Circolo Gagarin ha l’onore di presentare il film documentario Val Grande ’44 – Storia del Rastrellamento: una storia tragicamente vera accaduta a pochi chilometri di distanza da casa nostra che ha visto i circa 400 partigiani accerchiati, catturati o uccisi dalle forze nazifasciste – Tutto il programma

Samarate – L’Orchestra Filarmonica Europea propone a Samarate, nel quadro della rassegna “Samarate Classica 2019” promossa dalla Corale Giuseppe Verdi, due concerti d’eccezione. Il 19 ottobre sarà ospite a Samarate il pianista spagnolo Ruben Talon che proporrà Liszt (Sonata in Si minore) e Rachmaninov. – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 19 ottobre alle ore 21 Eventi in Jazz sbarca a Gallarate con un concerto super, con la presenza di artisti internazionali. Sul palco del Teatro Condominio (Via Teatro 5 – angolo Via Verdi 22) salirà il trio di Antonio Zambrini, Antonio Zambrini al piano, Jesper Boldisen al contrabbasso, Martin Maretti Andersen alla batteria; special guest Fabrizio Bosso alla tromba. – Tutto il programma