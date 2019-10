Albergatore in Thailandia, coltivatore di marijuana in Italia

In Thailandia aveva avviato un bel bed and breakfast, ma in Italia – secondo gli elementi raccolti dalla polizia – aveva una seconda attività come produttore di marijuana.

Alla fine F. M., cittadino italiano di 50 anni, è finito in manette sabato all’aeroporto di Malpensa, arrestato dalla Polaria in collaborazione con il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Chivasso, all’arrivo da Bangkok.

L’arresto è avvenuto sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ivrea: F.M. è accusato, in concorso con altre due persone, di numerosi reati contro la normativa sugli stupefacenti.

Attualmente titolare di un’attività di gestione di un bed and breakfast in Thailandia,come si diceva, F.M. è indagato per detenzione ai fini di spaccio di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per la coltivazione di oltre mille piante, messe in un appezzamento di terreno con casolare di cui aveva la disponibilità nel Canavese, in provincia di Torino.

Il ricercato, sbarcato presso l’aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Bangkok, dopo le formalità di rito e la sottoposizione ai rilievi foto-segnaletici, è stato portato in carcere a Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che procede in Piemonte.