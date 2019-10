Alimentazione consapevole: incontro con una specialista in nutrizione

Un incontro informativo dove sarà possibile interagire direttamente con la dottoressa Marzia Sucameli, specialista in nutrizione e responsabile dell’Ambulatorio per la cura dei Disturbi Alimentari di Humanitas Mater Domini.



Puntare alla ‘verità scientifica’, sarà questa la prerogativa dell’evento “i falsi miti sull’alimentazione”. Per aiutare a fare chiarezza in una divulgazione di notizie spesso falsa sul cibo e le sue proprietà, fare spazio al senso critico nell’ottica di favorire un’alimentazione consapevole, priva di assolutismi e allarmismi. Tra i temi della serata: la differenza tra intolleranze e allergie, i rischi dell’assunzione di prodotti senza lattosio e senza glutine per coloro che non hanno intolleranze, i falsi miti su alcuni cibi che aumentano il livello di colesterolo, e molto altro.



Come partecipare alla serata?

L’incontro, organizzato mercoledì 29 ottobre alle 20.30 presso Palace Hotel Legnano (Via per Castellanza, 41 – Legnano), è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire la verità sul mondo alimentare.

L’ingresso è libero e gratuito, ma si richiede gentile conferma telefonando al n. 0331 476578 – 117 oppure scrivendo una mail a: laura.saccone@materdomini.it (numero posti disponibili: 60).