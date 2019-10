Alle Ville Ponti due seminari sulla comunicazione interculturale

Doppio appuntamento al centro congressi delle Ville Ponti, nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera “Transform- TransFormAzione e Imprenditorialità Aperta”, di cui la Camera di Commercio varesina è partner. Venerdì 18 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, si parlerà di Comunicazione interculturale in ambito imprenditoriale, mentre sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 13, di Parametri e stili comunicativi nella comunicazione interculturale. Si tratta di un corso di alta formazione “Heppinnovation – per Innovatori Entusiasti”, rivolto a imprenditori e manager di piccole e medie imprese dell’area di frontiera e quindi anche del territorio varesino.

Il corso di alta formazione, a partecipazione gratuita, vede la collaborazione di Bergamo Sviluppo-azienda speciale della Camera di Commercio bergamasca. Gli approfondimenti e l’analisi dei temi proposti durante le varie sessioni sono curati da docenti dell’Università di Bergamo quali l’esperta di comunicazione e linguistica Piera Molinelli, il professore di marketing internazionale Mauro Cavallone e l’economista Giampolo Barochelli, che si occupa di international business.

I prossimi appuntamenti varesini sono fissati per il 6 e 7 dicembre. In quell’occasione al centro del corso di alta formazione ci saranno : “Il valore per i clienti e la segmentazione del mercato” e “La differenziazione della concorrenza e il piano di marketing”.

La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Internazionalizzazione”.