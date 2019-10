Antichi sapori, musei aperti e zucche a volontà: il weekend di Ognissanti vi stupirà

Un bel fine settimana lungo grazie alla festività del 1° novembre, con tante iniziative per grandi e bambini: ci sono appuntamenti legati all’arte, alla musica e alla cultura, tante feste sul tema di Halloween e non mancano sagre e mercatini.

Il clima sarà decisamente autunnale, senza le temperature confortevoli delle scorse settimane > Le previsioni per il weekend

Sagre e mercatini

Azzate – Domenica 3 novembre il comitato “Amici di San Rocco”, la parrocchia di Azzate con il Gruppo Alpini organizzeranno una castagnata per la ristrutturazione della chiesetta di San Rocco > L’iniziativa

Cazzago Brabbia – Tre giorni di festa a Cazzago Brabbia in occasione della festa patronale dedicata a San Carlo. Il ricco programma di eventi comincia sabato 2 novembre alle 20.30 in Chiesa con un concerto gospel >

Il programmaGemonio – Sabato 2 e domenica 3 novembre Mercato missionario nei locali di piazza della Vittoria, con la vendita di presepi e artigianato etnico e la possibilità di sostenere numerosi progetti solidali > Il Mercato missionario

Vergiate – Sapori antichi e tradizioni a Cuirone di Vergiate, con l’ottava edizione della Festa del pane in programma sabato 2 e domenica 3 novembre > La festa del pane

Arte ed eventi

Musei – Domenica 3 novembre torna Mibact, la domenica dei musei aperti e gratuiti > L’elenco dei musei

Varese – La Varese della “Belle epoque” in mostra a Palazzo Estense e allo Iat di piazza Monte Grappa con le immagini della Prealpina Illustrata. Inaugurazione domenica 3 novembre e mostra aperta dal 4 al 14 novembre > La presentazione della mostra

Lugano – Dal 1° al 3 novembre si svolge “I viaggiatori – Salone internazionale svizzero delle vacanze, con molte presenze anche lombarde e varesine > Il salone delle vacanze

Bambini

Impazzano ovviamente appuntamenti e feste per Halloween (trovate qui tutte le proposte) ma sono davvero tante e varie le iniziative per i bambini di tutte le età, all’aperto o al calduccio, come il laboratori legati ai libri al Maga di Gallarate, o il gran finale del Festival delle marionette a Lugano > Qui il weekend dei bambini

Musica

Busto Arsizio – Torna Eventi in Jazz, con un eccezionale evento al Teatro Sociale, dove sabato 2 novembre andrà in scena il concerto “Brasile: Trio Corrente” con Fabio Torres al piano, al basso Paulo Paulelli e alla batteria Edu Ribeiro. > Il concerto

Varese – Il tradizionale “Concerto del ricordo” nel giorno di Ognissanti, organizzato da SoCrem e patrocinato dal Comune di Varese, si terrà venerdì 1° novembre alle 16 al Salone Estense. L’ingresso è libero > L’iniziativa

Passeggiate

Viggiù – Da San Siro al cimitero vecchio, alla scoperta delle bellezze di Viggiù. La passeggiata è in programma venerdì 1° novembre, con partenza alle 14 dalla chiesetta di San Siro alla Baraggia. Partecipazione gratuita > Leggi

Sport

Pugilato – Venerdì 1 novembre il Palabisterzo di Busto Arsizio ospiterà una serie di sfide tra i pugili della Master Boxe e atleti di sei società lombarde e piemontesi > Ice on the ring boxe, la serata