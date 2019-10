Antonelli spegne una candelina a Villa Recalcati: “Svolta sui dirigenti e bilancio anticipato”

Ha evitato le polemiche (quasi tutte, quella con il Comune di Varese sul parco di Villa Recalcati ha tenuto ancora banco) e dato voce alla sua squadra di consiglieri. Nella conferenza stampa convocata per tracciare il bilancio del primo anno a Villa Recalcati il Presidente Antonelli ha voluto ripartire dal lavoro portato avanti dai suoi consiglieri e dal personale degli uffici annunciando una prima svolta a partire dall’organico dei dirigenti.

«Avevamo un solo dirigente, e quindi abbiamo sofferto un po’ in certi momenti – ha spiegato il Presidente – ma adesso ne abbiamo tre con diversi contratti e finalmente ieri abbiamo avuto la conferma che il piano del fabbisogno del personale è stato approvato dal Ministero, quindi potremo incrementare la forza lavoro con 14 nuove unità (di cui tre dirigenti) ed è ripresa anche l’attività di formazione dei dipendenti».

Una notizia importante secondo la squadra di Antonelli perché «La Provincia è indispensabile soprattutto per i comuni di piccole e medie dimensioni per i servizi e le risorse che l’ente può mettere disposizione – ha spiegato il presidente -: la Regione per loro è una realtà troppo distante, la Provincia invece può fare tanto, basta chiedere ai sindaci dei piccoli comuni, dobbiamo continuare a dimostrare che il nostro lavoro è fondamentale».

Dipendenti e nuove scelte di bilancio, questo è stato l’annuncio, «Porteranno ad un cambio di passo, pur tra le mille difficoltà che ancora gravano sugli enti provinciali».

L’obiettivo sul bilancio lo ha fissato il consigliere delegato Marco Riganti: «È nostra precisa volontà quella di riuscire ad approvare il prossimo bilancio preventivo nei primi mesi dell’anno 2020, in modo da migliorare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia della

gestione della Provincia di Varese e soprattutto di ritornare alla normalità della gestione amministrativa».

Tra gli interventi sono stati dati anche i dati sugli accessi all’Eremo di Santa Caterina: «con 300mila visite annue e utili che arriveranno a 240mila euro abbiamo certificato il valore di quel bene e questo potrà portare a nuove scelte di sviluppo futuro».

A partire dal bilancio tutti i componenti della maggioranza hanno messo in fila i versanti principali di ognuna delle deleghe assegnate dal Presidente: Alessandro Fagioli, Marinella Colombo, Corrado Canziani, Alberto Barcaro, Mattia Premazzi, MArco Magrini, Giuseppe De Bernardi Martignoni, Simone Longhi e Paola Reguzzoni.

Tra le novità principali ci sono i progressi sul versante della bonifica del Lago di Varese: «in linea con il cronoprogramma l’anno prossimo partirà il prelievo per la pulizia delle acque profonde con il nostro impianto di prelievo ipolimnico – ha spiegato Colombo – ci avviciniamo al risultato di riportare la balneabilità delle acque».

Tra le attività portate avanti con la Protezione civile – ha spiegato il consigliere Barcaro – «segnalo il lavoro che stiamo facendo in sinergia con la Regione e tutti gli enti coinvolti per la cittadella della sicurezza alle Fontanelle. Il progetto è ambizioso e continueremo a lavorarci anche per poter realizzare quello che era un sogno del senatore Zamberletti».

Ci sono poi il programma di lavori che coinvolgeranno i plessi scolastici provinciali: «Abbiamo 26 cantieri in programma – ha spiegato Canziani -, 6 sono aperti, 9 verranno aperti entro settembre 2020, e gli altri seguiranno a breve».

E le novità sulla formazione prevista per il reddito di cittadinanza: «È entrata nel vivo quella per i navigator e stiamo facendo un percorso per stringere accordi con i comuni e il territorio».

Paola Reguzzoni ha spiegato di come anche la Provincia di Varese abbia ottenuto la proroga del bando dei trasporti prorogato a giugno 2020 mentre importanti sono i numeri registrati sulle attività ricettive in provincia elencati da De Bernardi Martignoni: «Le strutture inserite nel portale Turismo5 sono 985, mentre ammontavano a 580 lo scorso anno. I dati indicano un incremento notevole, pari al 69%, delle strutture ricettive che si sono registrate».