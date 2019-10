Apertura del nuovo parcheggio alla “Ex De Nora”, i chiarimenti di Saronno Servizi

Saronno Servizi, a partire da lunedì 14 ottobre 2019, ha provveduto all’apertura ed operatività del nuovo parcheggio denominato “ex De Nora”.

L’area in questione è situata dietro la stazione centrale di Saronno, soluzione utile soprattutto per chi utilizza i treni FNM, ma anche per chi lavora nei pressi dell’area.

E’ uno spazio completamente riqualificato su volontà dell’attuale Amministrazione, che consentirà ai cittadini una maggiore scelta tra le diverse aree di sosta presenti in città. I 120 abbonati, che precedentemente fruivano dell’area limitrofa denominata “De Balaguer”, sono stati abilitati al nuovo parcheggio. I Clienti del nuovo parcheggio hanno immediatamente manifestato il proprio gradimento alla nuova soluzione, valutando positivamente il miglioramento dell’accessibilità, tramite un percorso pedonale dedicato, ed un efficace impianto di illuminazione.

A partire dalla giornata di venerdì 18 ottobre, l’area “De Balaguer” verrà destinata agli utenti occasionali per la sosta giornaliera, con tariffa che ammonta a 3 euro al giorno. Altri 20 abbonati dell’area denominata “I° Maggio”, a partire da lunedì 21 ottobre, verranno abilitati all’area “ex De Nora”, poiché hanno espresso la loro preferenza per la nuova offerta.

Nel corso di questa settimana gli uffici della Società hanno contattato telefonicamente tutti i Clienti (circa 180), che avevano già presentato domanda a partire dal 1° gennaio 2016, per l’utilizzo di un parcheggio nell’area di pertinenza FNM: si stima che entro pochi giorni si riuscirà a soddisfare le richieste di coloro che sono ancora effettivamente interessati a sottoscrivere l’abbonamento.

Tutte le informazioni in merito alla gestione e fruizione dei parcheggi assegnati a Saronno Servizi sono disponibili all’indirizzo www.saronnoservizi.it, telefonando al numero 02/96288236, oppure rivolgendosi agli sportelli siti in Via Roma al civico 18 in Saronno.