Approvato il primo lotto del sottopasso di Sant’Anna, dopo 14 anni

La giunta Antonelli ha deliberato il nuovo sottopasso ferroviario della linea FF.SS. Milano-Gallarate che collegherà il quartiere S. Anna con il centro urbano. Giunge a compimento un iter iniziato nel 2005 con una delibera di giunta che approvava il progetto preliminare e e conclusosi con la delibera di maggio 2019 che ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economico.

L’area di cantiere è suddivisa in due sotto aree: la prima area, la principale, dove sarà costruito in opera il monolite per poi effettuare la spinta, è situata a sud della linea ferroviaria FF.SS. “Rho-Arona” con accesso da strade laterali dalla S.S.33 del Sempione; la seconda, a nord della Linea ferroviaria “Hupac” con accesso dalle vie secondarie esistenti. La viabilità di cantiere sarà costituita da pista di cantiere ubicata all’interno della fascia d’esproprio e di occupazione temporanea.

La realizzazione del sottopasso avviene tramite un manufatto monolitico scatolare in cemento armato, gettato fuori opera in cantiere e, successivamente, fatto avanzare a “spinta” dentro il rilevato ferroviario mediante martinetti contrastati da un muro di sostegno. Il sottopasso ha una larghezza netta di mt 12,50 al filo interno delle pareti ed una altezza interna strutturale di mt 6,20 con uno sviluppo longitudinale previsto di mt 40,00.

L’intervento è poi completato con i lavori per realizzare una pista ciclabile che sfrutta l’opera di sottopasso. Un successivo lotto comprenderà i lavori di collegamento anche stradale con strada urbana. IL percorso ciclopedonale è caratterizzato da una larghezza di 2,50 m, si sviluppa per la lunghezza di circa 325 ed è suddiviso in due tratti in funzione della sezione tipologica adottata, ha una pendenza longitudinale massima del 5% su tratti di lunghezza massima di 10 mt. intervallati da piazzuole di sosta di lunghezza minima di 2,00 m.

I tempi di completamento ed esecuzione dell’opera sono stati stimati in 238 giorni naturali e consecutivi (che equivalgono a 170 giorni lavorativi) comprensivi di installazione e rimozione del cantiere e andamento stagionale sfavorevole.

L’importo complessivo dell’opera è importante e supera i 6,2 milioni di euro. L’intervento sarà suddiviso in due lotti: prima verrà realizzato il sottopasso e poi i collegamenti con la viabilità a sud (ss.33 Sempione) e a nord con la nuova strada che passerà a nord di Sant’Anna. La spesa relativa alla realizzazione del sottopasso è finanziata per €2.850.000 euro con contributo statale in esecuzione alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Amministrazione Comunale si impegna a reperire i fondi per la rimanente copertura finanziaria con risorse proprie per la quota parte non finanziata da contributo Statale.