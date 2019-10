Nuovo appuntamento per imparare le Manovre Salvavita Pediatriche.

Genitori, nonni, insegnanti, baby-sitter, zie e zii … Appuntamento il 16 novembre nella aula corsi della Croce Rossa di Lomazzo, al primo piano di via Milano 24, alle 15 per imparare con i nostri istruttori le Manovre Salvavita Pediatriche.

“Vi spiegheremo semplici gesti che possono fare la differenza in caso di emergenza: come gestire l’ostruzione delle vie aeree in un bambino o un infante, come gestire un bambino incosciente.

Affronteremo assieme un’ora circa di lezione frontale in cui introdurremo l’argomento imparando come gestire queste emergenze, cosa fare e cosa evitare, con inoltre ampio spazio per rispondere a tutte le domande dei partecipanti. Al termine della parte teorica i corsisti saranno suddivisi in piccoli gruppi e supportati dai istruttori CRI, si eserciteranno sui nostri manichini per assimilare la corretta tecnica di esecuzione delle manovre”.

L’evento è a pagamento ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria via mail a corsi@crilomazzo.org. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente.