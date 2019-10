Fermata nella notte coppia di ladri fidanzati, penetrano in un bar e consumano

Notte movimentata per gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate e per i Carabinieri. Il tutto ha avuto inizio poco dopo le quattro, quando la centrale operativa del commissariato è stata allertata da una residente in piazza Timavo, allarmata da rumori sospetti provenienti dal bar “La piazzetta”, al momento chiuso. La volante, giunta sul posto pochi minuti dopo, da un primo controllo esterno non ha notato nulla di sospetto, ma ha immediatamente udito provenire dei rumori dall’interno del bar, segno che effettivamente la segnalazione della richiedente era più che fondata.

A questo punto gli agenti hanno cercato di entrare dal retro, e giunti nei pressi di una finestra del locale hanno notato attraverso il vetro delle luci colorate e alcune ombre che a turno occultavano il fascio di luce, cosa che ha immediatamente reso evidente la presenza di una o più persone all’interno. Era chiaro perciò che ignoti malfattori, tramite un crick per auto trovato sul posto, avevano allargato le barre delle inferriate metalliche poste a sicurezza della finestra per guadagnarsi l’accesso.

Dopo qualche minuto un individuo si è avvicinato alla finestra e l’ha aperta, si trattava di un uomo, capelli castani e maglietta bianca che una volta vistosi scoperto dai due agenti chiudeva violentemente la finestra, rifugiandosi all’interno del bar, non rispondendo all’ordine degli agenti di farsi vedere.

Dato che il bar presenta accessi su più fronti e non sapendo quante persone vi fossero all’interno dei locali, persistendo comunque i continui rumori, gli agenti hanno richiesto l’ausilio della radiomobile dei Carabinieri di Gallarate, che prontamente si è portata sul posto.

I poliziotti e i carabinieri sono riusciti così a sorvegliare tutte le uscite del locale e ad alzare una delle serrande che lo chiude, avendo una visuale più ampia dei locali del bar, attraverso la vetrina. Subito hanno individuato due persone, una donna e un uomo, colui che qualche istante prima aveva aperto la finestra.

I due fermati sono un cittadino albanese, pregiudicato di 29 anni, e la sua compagna ventunenne peruviana, si erano effettivamente introdotti nel locale dalla finestra posta nel cortiletto interno dopo avere allargato le sbarre di protezione con il cric per auto trovato dagli Agenti. Una volta penetrati all’interno del bar avevano consumato alcune bibite per poi forzare due “slot machines” presenti, svuotandole del contenuto.

Dopo gli accertamenti al Commissariato, i due sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso. All’interno del bar sono stati rinvenuti e successivamente sottoposti a sequestro una sbarra in ferro lunga 105 cm e un cacciavite, mentre all’esterno del locale il cric per auto utilizzato dai due ladri. Nei pressi del locale è stata rinvenuta l’auto usata dalla coppia per arrivare al bar e altro materiale idoneo allo scasso, anch’esso sequestrato.

Gli arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo nella mattinata odierna.