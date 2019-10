È arrivata la neve in alta Valsesia, l’immagine del comprensorio Monterosa Ski

Se in pianura in queste ore si fanno i conti con nuvole grigie e pioggia in alta montagna si segnalala l’arrivo delle prime nevicate. Nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre le piste del comprensorio sciistico Monterosa Ski in alta Valsesia sono apparse imbiancante dalla neve.

Nelle immagini del circuito webcam del comprensorio sciistico riprese dal passo Salati, a quota 2971 metri sul livello del mare, si vede distintamente la distesa di bianco tra gli impianti di risalita.