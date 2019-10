Arte e politica al Cineforum alle Arti: “Il ritratto negato” di Wajda

L’arte libera e non asservita al potere e alla dittatura comunista sarà protagonistaper il Cineforum alle Arti: giovedì 24 ottobre viene proiettato al teatro di via Don Minzon il film Il ritratto negato di Andrzej Wajda.

La pellicola è un ritratto morale, toccante e brutale, una degna ultima pagina scritta dal regista, dopo tante che hanno segnato il cinema del suo paese, e non solo.

E’ ambientato nella Polonia post bellica. Il famoso artista e teorico dell’arte Władysław Strzemiński gode di fama e rispetto sia in patria che all’estero. Nella città natale di Łódź è docente all’Accademia di Belle Arti, membro dell’Unione degli artisti e fondatore del Museo cittadino di arte moderna.

Diversamente dagli altri artisti, fedeli alle dottrine del Partito Socialista, l’artista non compromette la sua arte e, rifiutandosi di assecondare le regole di Partito (tendente ad avvicinare le masse attraverso l’arte), viene espulso dall’Università e dal sindacato degli artisti. I suoi studenti però, lo sostengono continuando a frequentare le sue lezioni in forma privata, trascrivendo la sua teoria della visione.

Senza lavoro e indebolito per l’amputazione di un braccio e una gamba, che non gli impedisce

comunque la produzione di tele, Strzemiński continua a subire l’azione denigratoria dei vertici del Partito nonostante la sua condizione di povertà e indigenza.

Il film sarà introdotto e commentato dal critico cinematografico Roberto Della Torre.