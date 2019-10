Assalti in villa nel Torinese, anche un varesino tra gli indagati

Le immagini parlano da sole: auto e furgoni che arrivano di notte da strade secondarie in ville lontane da traffico e centri abitati.

Poi due, tre persone che scendono ed entrano in azione: sono armati con oggetti che servono a scassinare, divellere e rompere pre raggiungere nel più breve tempo il bottino costituito da contanti e preziosi.

I colpi sono tanti, e quasi tutti nella zona del Torinese, fatti che hanno destato grande allarme sociale tanto da far partire le indagini del reparto investigativo della compagnia di Rivoli che oggi ha dato esecuzione a numeroso ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Torino.

E fra le persone finite nell’inchiesta – ma sottoposta alle indagini, non arrestate – c’è anche un varesino.

Si tratta di G.L., 37 anni originario di Varese, che oggi vive in Piemonte ma che è persona conosciuta negli ambienti dell’estrema destra di casa nostra.

Secondo La Stampa “Uno dei leader del gruppo, che agiva in squadre composte da tre o quattro soggetti, si faceva chiamare «Duce»“.

I carabinieri hanno eseguito in tutto 10 provvedimenti cautelari di cui 6 nei confronti di indagati di nazionalità albanese, e i reati contestati sono associazione a delinquere aggravata finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere; al varesino viene contestato il reato di furto.

Agli indagati sono stati addebitati 14 furti in abitazione e di 3 tentati nei comuni di Torino, Chieri (To), Sangano (To), Cuorgnè (To), Valperga (To), Colleretto Giacosa (To), San Giorgio Canavese (To), Castellamonte (To), Bibiana (To), Arona (No), Biella, Mottalciata (Bi) e Perugia, che hanno fruttato 180.000 euro circa.