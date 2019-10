Assunzioni e stabilizzazioni: alla Sette Laghi entrano 40 nuovi dipendenti

Quaranta nuovi dipendenti per l’Asst Sette Laghi. Oltre ai tre primari nominati su proposta dell’Università dell’Insubria, l’azienda ha assunto a tempo indeterminato 28 tra infermieri e alte figure professionali del comparto sanitario e 19 medici.

Per quanto riguarda il comparto, le assunzioni a tempo indeterminato riguardano 13 infermieri, 2 ostetriche, 2 perfusionisti, 7 fisioterapisti e due logopedisti, pronti ad entrare in servizio nella varie sedi aziendali.

Sul fronte dei medici, invece, si segnalano in particolare 9 specialisti in Medicina interna ( di questi quattro sono stati stabilizzati perché erano già dipendenti con un contratto a tempo determinato) che andranno, in parte, a sostituire i pensionamenti che hanno interessato l’Ospedale di Angera, in parte a consentire l’attivazione, a breve, all’Ospedale di Tradate di un reparto di Degenza Breve Internistica, di rilevanza strategica per la gestione dei pazienti ricoverati dal Pronto Soccorso.

Tra i medici assunti a tempo indeterminato, anche 2 chirurghi generali e 6 medici specializzati in Accettazione e Medicina d’Urgenza per potenziare il personale in servizio nei Pronto Soccorso dell’Azienda, e uno Psichiatra, oltre al direttore dell’urologia varesina che arriva dal San Raffaele come il nuovo primario di radiologia.

La Sette Laghi ha, nel contempo, pubblicato un nuovo bando per la mobilità regionale e interregionale, per reclutare altri medici specializzati nella medicina d’urgenza sempre da destinare al pronto soccorso.

Sempre nel mese in corso sono stati assunti anche 2 assistenti tecnici periti elettronici.