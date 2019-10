Tra auto elettriche, alianti, bruscitt e giardini, Linea Verde Life sbarca a Varese

La prima tappa è stata nella mattina di mercoledì, al CCR di Ispra. Poi, sono andati all’aviosuperficie del Volo a Vela. Nel pomeriggio, si sono destreggiati in centro tra bruscitt e esibizioni canine, e nella mattina di giovedì gireranno tra i giardini della città.

Sono i membri della troupe di Linea Verde Life, il programma con Daniela Ferolla e Marcello Masi in onda sabato 14 alle 12.20 su Rai1, visto da quasi due milioni di spettatori, che in questi giorni gira per i principali tappe di Varese e dintorni.

In molti li hanno intercettati oggi, tra piazza Podesta è piazza Carducci: nella città Giardino, in particolare, è arrivato Marcello Masi, giornalista e conduttore, una lunga carriera in Rai (dove è stato anche direttore di Rai 2) specializzato in economia ma appassionato di cultura del cibo, per cui ha ideato la sua nuova trasmissione “In viaggio con Marcello”.

«Vi faremo vedere cose che forse nemmeno i varesini sanno» ha promesso Masi ai microfoni di Varesenews. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre, alle 12.20, su Rai 1.