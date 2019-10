Autocentauro inizia l’avventura a Varese con Gerry Calà e Cristina Chiabotto

Una concessionaria trasformata per una notte. Autocentauro ha infatti inaugurato la sua nuova sede a Varese con una grande festa tra clienti, appassionati e dipendenti. E così per festeggiare l’ingresso nella famiglia piemontese di Ardena, storico concessionario Mercedes-Benz e Smart, nella sede di via Gallarate 21 a Gazzada Schianno giovedì 17 ottobre è andata in scena una grande festa di luci, colori e suoni.

Sono state centinaia le persone che sono arrivate per festeggiare insieme a due personaggi d’eccezione: Cristina Chiabotto e Gerry Calà. L’ex Miss Italia è stata infatti la madrina della serata mentre Gerry Calà e la sua band hanno fatto cantare e ballare tutti.

Da oggi quindi inizia il viaggio di Ardena nel Gruppo Autocentauro, il più grande gruppo Mercedes di tutto il Nord-Ovest. Un gruppo che affonda le sue radici negli anni Sessanta e che nel corso del tempo è diventato il più importante concessionario Mercedes-Benz in Italia. Oggi è uno dei più solidi gruppi nel panorama nazionale con oltre 400 dipendenti distribuiti in quattro società e sedici sedi localizzate tra Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia.