Banco Bpm Sport Management, sfida alla Rari Nantes Florentia

Dopo il bel successo nel turno infrasettimanale contro la Roma Nuoto, i Mastini torneranno nuovamente in vasca domani, sabato 26 ottobre. Alle ore 18.00, infatti, alle Piscine Manara di Busto Arsizio arriverà la Rari Nantes Florentia, nel match valido per la quarta giornata di serie A1 maschile del campionato maschile di pallanuoto.

Si ripete la promozione società: l’ingresso alla partita sarà a titolo gratuito fino ad esaurimento posti, con Sport Management che ha scelto di supportare nuovamente la modalità della libera offerta, da parte di quanti verranno in piscina, alla Fondazione Cristiano Tosi, ente che si occupa di inclusione nel mondo dello sport (per maggiori informazioni: www.fondazionecristianotosi.org). Contro Ortigia sono stati circa 600 i tifosi accorsi alle Manara, la società spera che anche domani si possa ripetere l’affluenza.

La Rari Nantes Florentia è una squadra con tanti ex ,a partire dallo storico capitano Andrea Razzi. Tra gli altri, che in passato hanno già indossato la calottina bustocca, anche Giacomo Bini, Andrea Di Fulvio e Francesco Coppoli. L’unico innesto per la squadra guidata da Roberto Tofani è stato quello del centroboa ex CN Sabadel Duncan Lynde.

A presentare la partita e rispondere a qualche polemica, le parole di Sergio Tosi, presidente del Banco BPM Sport Management Pallanuoto: «Mi fa sorride aver sentito le dichiarazioni di qualcuno che in passato ha lavorato, purtroppo, per noi e che ora dice che non potremo più lottare per il terzo posto, perché abbiamo ridotto gli investimenti. Vorrei capire com’è possibile pensare una cosa simile alla terza giornata di campionato di una stagione così equilibrata. Noi com’è nel nostro stile cercheremo di rispondere in vasca, ma in molti sembrano aver già dimenticato l’incredibile stagione passata, quando la nostra squadra ha stupito in Italia e in Europa a suon di gol e vittorie».