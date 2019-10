Bando per la rimozione amianto, altri 2 milioni dalla Regione per finanziare le richieste

La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la delibera che destina ulteriori 2.168.912 euro, oltre al milione già stanziato, per finanziare i progetti ammissibili presentati in occasione del bando per la rimozione del cemento amianto da parte dei privati.

Il contributo erogato è a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 50 per cento dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un massimo di 15mila euro per il singolo intervento.

L’erogazione del 100 per cento del contributo avverrà alla fine dei lavori una volta acquisita tutta la documentazione necessaria che attesti la regolare esecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti in cemento-amianto.

Il bando, che si è ormai concluso, era rivolto ai privati cittadini (persone fisiche, anche associate nei ‘Condomini’) proprietari di edifici in cui sono presenti manufatti in cemento-amianto. Le domande presentate sono state 640 ed è in corso l’istruttoria per verificarne l’ammissibilità.

«Grazie a questo stanziamento saranno finanziati tutti i progetti ammissibili – ha commentato l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo -. Il bando, che si è chiuso il 9 settembre scorso, ha avuto un’adesione massiccia: 640 domande di richiesta di contributo per oltre 3 milioni di euro, a fronte di una disponibilità a bilancio di 1 milione. Abbiamo così deciso di rifinanziarlo con oltre 2 milioni di euro, per consentire a tutte le richieste ammissibili di avere accesso al contributo».

Le richieste sono arrivate da tutte le province della Lombardia, la maggior parte da Brescia (95), Bergamo (87) e dalla Città metropolitana di Milano (87), seguite dalla provincia di Pavia (66) e da quella di Monza e Brianza (60). Cinquanta, inoltre, le richieste pervenute da Cremona e da Varese, 46 da Lecco, 36 da Como, 32 da Mantova, 21 da Lodi e 10 da Sondrio.