Banfi: “I parcheggi non sembrano il punto forte dell’amministrazione”

Nota del consigliere comunale indipendente di Saronno Francesco Banfi dopo la notizia dell’apertura del nuovo parcheggio da 300 posti nell’area Ex De Nora

Ogni tanto sfoglio il libro “Saronno 50 anni di città” e vedo inaugurazioni di scuole, intere vie, rifacimenti di ampi tratti di fognature. Tempi di vacche grasse.

Oggi siamo in tempi di vacche magre e apprendiamo tutti che “si suda” per fare un parcheggio.

Addirittura sembra che siano stati mossi mari e monti. Mi sono detto: “Vabè, è tempo di vacche magre… si raccoglie quello che c’è ed è comunque un bene per la città”.

Subito, però, la realtà bussa alle porte: nulla è come è stato detto dall’amministrazione e dalla Lega. Incredibilmente il nuovo parcheggio non è “per i pendolari”, ma solo per alcuni prenotatisi due anni fa. Addirittura c’è una lista d’attesa. Accoglierà chi oggi è abbonato a parcheggi in altre zone. Gli altri pendolari dovranno andare in altre zone, non dietro la stazione… dai cui parcheggi sono stati scacciati con un provvedimento di cui parlerò un altra volta.

Insomma, stavolta ero caduto anch’io nell’illusione che tutto andasse bene: anche questa vicenda è un pasticcio con l’aggiunta della figuraccia.

Sono però in buona compagnia: il comunicato del segretario della Lega, il consigliere Claudio Sala, certifica che nemmeno loro, il partito, avevano capito.

Resta l’interrogativo se Fagioli e Lonardoni hanno capito… ma dal comunicato dell’amministrazione parrebbe di no.

La gestione dei parcheggi non sembra proprio essere il punto forte.

Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente di Saronno