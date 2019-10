In bici in Vietnam, ma il tifo arriva da Gorla e Mozzate

Un viaggio di un mese, percorrendo il Vietnam su due ruote: è questa la nuova sfida di una coppia di amici, Ivan Catalano e Cristina Cortinovis, che domani – martedì 22 ottobre – imbarcheranno da Malpensa le loro biciclette e voleranno dall’altra parte del mondo.

Il duo di ‘Mission on bike‘ ha già affrontato la Route 66 e attraversato gli Usa da New York a Miami e, in ciascuna delle avventure, non era da solo: in quelle occasioni, così come nel viaggio che stanno per intraprendere, non è mancato il tifo da casa.

Un supporto fondamentale, come ci racconta Ivan: «Grazie a tutti coloro che ci seguono sui social, ciò che facciamo non si limita ad essere una bella esperienza sportiva, ma si trasforma in un racconto da condividere. Su Facebook e Instagram raccontiamo le tappe, ciò che vediamo attraversando la nazione, i piatti tipici, le nostre emozioni, ma anche le difficoltà che incontriamo. Durante l’ultimo viaggio, ogni giorno non mancavano i messaggi dei nostri sostenitori che ci chiedevano quando avremmo fatto la diretta: questa volta abbiamo quindi pensato di dare degli orari, collegandoci due volte al giorno, affinché chi ha piacere di seguirci abbia un appuntamento fisso. Oltre a questo, ci saranno i racconti di Cristina, che ogni giorno mette per iscritto una sorta di ‘diario di viaggio’, che permette a chi lo legge di pedalare virtualmente con noi».

La passione della coppia di amici è evidente nelle parole di Ivan e in tutti i post pubblicati negli ultimi tempi: l’adrenalina pre partenza è tanta, così come la gratitudine per tutto il calore ricevuto. I fans continuano a crescere e sono dislocati un po’ ovunque, ma il tifo più ‘caldo’ è quello della zona: «Sia a Gorla Minore, dove vivo, che a Mozzate, dove ho un negozio di caschi, ci sono tante persone che ci seguono. È bello sentire il loro entusiasmo, grazie ai social si abbattono le distanze e si può entrare in contatto più facilmente: poi capitano episodi singolari, come quando, andando a fare la spesa vicino a casa, sono stato avvicinato da un ragazzo della zona, che non avevo mai visto, ma che aveva seguito tutto il nostro viaggio negli Usa».

Tutto pronto, dunque, per un nuovo capitolo di ‘Mission on bike’, capace di unire sport, passione per i viaggi, tecnologia e social media: «Domani si parte, dunque: una volta arrivati a Ho chi minh, monteremo le biciclette e poi partiremo in direzione della capitale, percorrendo da sud a nord la nazione verso Hanoi. Una volta là, ci fermeremo per visitare un po’ il Vietnam, prima di rientrare a casa il 20 novembre. L’esperienza è resa possibile grazie a tanti sponsor, che hanno finanziato il viaggio e coperto i costi dell’attrezzatura. Avremo ad esempio un casco che ci permetterà di parlare fra noi via bluetooth e di girare un video degli scorci che ammireremo pedalando”. Buon viaggio, allora, a Ivan e Cristina: li seguiremo pedalando virtualmente con loro per il Vietnam. Chi volesse seguirli potrà farlo su Facebook e Instagram.