Blues infuocato e cinema underground nella settimana del Circolo Gagarin

Quello che aspetta il Circolo Gagarin è un week-end infuocato: si inizia sabato 12 ottobre con il live dei There Will Be Blood che arrivano sul palco di via Galvani a Busto Arsizio per presentare il loro nuovo album di blues rock indiavolato. Si continua con le emozioni forti domenica 13 ottobre con il primo appuntamento di Cine Undeground, la rassegna di cinema orgogliosamente indipendente e a budget inesistente, con il film The Theta Girl.

Nel frattempo ci sono ancora pochi giorni per potersi iscrivere al primo workshop di editoria ibrida dedicato alla scrittura, guidati dalla scrittrice Violetta Bellocchio. Un appuntamento unico, per imparare a raccontare efficacemente le proprie storie. Per info o iscrizioni: corsi@circologagarin.it

Anche questa settimana il circolo sarà aperto dal martedì alla domenica e per entrare dal 1 ottobre è necessario avere in tasca la tessera Arci 2019-2020. Le nuove tessere sono già disponibili al Circolo (la quota di adesione è sempre di 10 euro).