Buche chiuse con l’asfalto in piazza. “Ma a giorni rifaremo la pavimentazione”

È il tema che ha tenuto più banco, negli ultimi giorni, sui social, a Samarate: è il “caso” delle pezze in asfalto messe a chiudere due buchi nella pavimentazione (in pietra) della piazza centrale della cittadina.

Il caso, appunto, ha infiammato la discussione. «La piazza, bella o brutta che sia, è dei samaratesi e dell’Italia tutta: conciarla così è uno schiaffo a ognuno di noi, presenti, passati e futuri» ha attaccato Emanuela Signorini sulla pagina facebook Bacheca Civica Samarate.

Ma non è un intervento provvisorio? Quanto tempo di vorrà a sistemarlo?

Abbiamo chiesto al sindaco Enrico Puricelli. «Una signora ha rischiato di farsi male inciampando nella buca» dice il primo cittadino. «Per la sicurezza di chi passa in piazza abbiamo deciso di chiuderlo. Ma non è che lo lasciamo così: è già partito l’appalto per la piazza. Finiti i lavori n corso ora a San Macario interveniamo in piazza».

Se questo era in qualche modo intuibile, quanto tempo servirà per vedere scomparire le “pezze” in asfalto nero? «Quindici-venti giorni» assicura Puricelli.