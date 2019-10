Da Busto e Besnate: tre varesine sul podio di “Miss Nonna”

Lo scorso fine settimana, nell’area eventi di “Casa Dora” a Soresina, si è svolta la 15° edizione di “Miss Nonna Italiana” che ha visto la premiazione anche di tre nonne varesine. Sono state 15 le nonne finaliste provenienti da tutta Italia: 42 anni la partecipante più giovane (la domenicana, comasca “d’adozione” Esperanza Polanco) e 72 anni la nonna più grande in gara (la varesina Albertina Galliverti).

Tutte le nonne hanno sfilato e si sono “sfidate” in varie prove: abilità come cantare e ballare con i propri nipoti, recitare una poesia, cantare una ninna nanna e cimentarsi in varie prove creative e sportive. Alla fine la fascia di Miss Nonna è andata a Stefania Puglisi, 45 anni, estetista, di Moncalieri (Torino), mamma di Sharon, Giorgia, Andrea e Vincenzo, di 25, 22, 15 e 7 anni e nonna di Ian e James, di 3 ed 1 anno.

Durante la cerimonia sono state assegnate altre fasce e di queste 3 sono arrivate alla Provincia di Varese: “Miss Nonna Sprint” ad Angela Crespi, 63 anni, casalinga, di Busto Arsizio, mamma di Luca e nonna di Elisa e Samuele, di 5 e 2 anni; “Miss Nonna Dolcezza” ad Elena Osculati, 62 anni, docente, di Besnate, mamma di Raffaella e Chiara e nonna di Mia ed Allegra, gemelle di 9 anni; “Miss Nonna Simpatia” ad Albertina Galliverti, 72 anni, casalinga, di Busto Arsizio, mamma di Francesco e Valentina e nonna di Magda, Marcello, Maddalena e Marzio.

Altre le fasce assegnate durante la serata:

◦ “MISS NONNA DAMIGELLA D’ONORE“ ELENA CASALINO, 54 anni, casalinga, di Vigevano (Pavia), mamma di Chiara e Daniele e nonna di Anita di 3 anni;

◦ “MISS NONNA SPONSOR TOP” SERENA RUFFONI, 46 anni, oss, di Mathi (Torino), mamma di Francesca, Samy, Riki ed Andrea e nonna di Edward e William, di 4 e 2 anni;

◦ “MISS NONNA SORRISO” GIUSY CAMPANA, 60 anni, amministratrice, di San Vincenzo (Livorno), mamma di Erika e nonna di Sofia di 13 anni;

◦ “MISS NONNA GLAMOUR” ESPERANZA POLANCO, 42 anni, casalinga, di Como, mamma di George Luis, Alina, Luca e Alice e nonna di Marilyn e Marco;

◦ “MISS NONNA ELEGANZA” MARIA LIOTTA, 47 anni, operaia, di Castel San Giovanni (Piacenza), mamma di Giuseppe e Ketty e nonna di Anita, Maya, Koe, Diego e Noemi, di 10, 8, 6, 3 e 2 anni;

◦ “MISS NONNA SOLARE” SABRINA CAMPAGNUCCI, 46 anni, impiegata, di Sesto Fiorentino (Firenze), mamma di Noemi e nonna di Rayan di 1 anno;

◦ “MISS NONNA FASHION” EUGENIA MIRON, 49 anni, magazziniera, di Vigonza (Padova), mamma di Ian ed Irina e nonna di Cristian, Daniel e Victoria, di 7, 4 e 3 anni;

◦ “MISS NONNA RADIOSA” SABRINA TERBONATI, 54 anni, collaboratrice scolastica, di Parma, mamma di Matteo e Valentina e nonna di Nikol e Brian, di 6 ed 1 anno;

◦ “MISS NONNA ROMANTICA” GELSOMINA MAGLIANO, 51 anni, libera professionista, di Bientina (Pisa), mamma di Antonia e nonna di Leonardo di 1 anno.