Il campionato europeo di “Pitch and Putt” arriva nel weekend a Solbiate

Dal 18 al 20 ottobre il Golf Club Le Robinie ospiterà la 1^ edizione del Campionato Europeo a coppie di Pitch and Putt, organizzato dalla Federazione Italiana Pitch&Putt. La competizione organizzata dalla Federazione che ha sede a Busto Arsizio prevede la disputa di 2 giri di 18 buche sabato 19 ottobre e 1 giro 18 buche domenica 20 ottobre a conclusione delle quali si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza di Autorità civili e sportive.

Oggi la presentazione dell’evento a cui hanno partecipato anche l’assessore allo Sport di Busto Laura Rogora e il vicesindaco e assessore allo Sport di Solbiate Olona, Giuseppe Leo. L’assessore Rogora ha ringraziato la Federazione per aver portato sul territorio «una manifestazione così importante, che porterà alle Robinie atleti da tutta Europa: sarà una straordinaria vetrina. Il pitch and putt, proprio grazie alla Federazione, è ora uno degli sport emergenti. Ed è per questo che credo che questa disciplina possa rappresentare un ulteriore elemento di attrattività e quindi un fattore di una crescita del territorio sia a livello di immagine, sia a livello economico e turistico».

«Mi auguro che questa manifestazione possa fungere da esempio a molte altre di questo livello –ha concluso l’assessore- Busto è una città di sport e di sportivi e mette a disposizione i suoi impianti. Alcuni, come il Palayamamay e la piscina Manara sono dei veri e propri gioielli, come lo straordinario campo da golf delle Robinie. Oltre al campo, vi invito anche a visitare la città di Busto, che sa sempre essere accogliente e mostrare il suo lato migliore a chi la raggiunge da lontano».