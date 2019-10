Il campionato europeo di pitch & putt per coppie sbarca a Le Robinie

Si terrà a Solbiate Olona, e più precisamente al Golf Club Le Robinie, il primo European Pairs Championship di Pitch&Putt, disciplina che si ispira al golf ma soprattutto tenendo conto della fluidità del tempo in quest’epoca dove, di tempo per fare sport, ce n’è poco. Si tratta infatti di un torneo a coppie, della durata complessiva di due giorni (19-20 ottobre, mentre il 18 ci sarà spazio per la pratica libera), nel quale si hanno a disposizione 3 ferri (al posto dei consueti 14), il tempo di gioco è molto meno dilatato di una gara di golf convenzionale (dai 45 ai 90 minuti) e che trova la sua massima espressione nel gioco corto, momento topico della disciplina “maggiore”.

Si gioca infatti negli ultimi 90 metri delle buche, che rimangono 18 per una lunghezza massima di 1200 metri. Proprio la sua duttilità è messa in luce dal presidente di IPPA (International Pitch&Putt Association) Carlo Farioli, che dopo i dovuti ringraziamenti ai comuni di Busto Arsizio e Solbiate (presenti rispettivamente l’assessore allo sport Laura Rogora e il vicesindaco Giuseppe Leo), spiega che oltre al torneo Le Robinie ospiteranno un forum al quale sono invitati molti personaggi di spicco della disciplina: «Avremo con noi presidenti di alcune federazioni di P&P e golf europee (dal Portogallo a San Marino, fino a Russia e Francia) con i quali discuteremo come questo sport possa essere l’elemento di congiunzione tra chi vuole imparare il golf ma non ha né il tempo né le risorse adatte, oltre a prestarsi benissimo come congiunzione con il mondo scolastico, visto che richiede solo il 5% del terreno necessario per un campo da golf normale. Senza dimenticare che gare così corte offrono la possibilità, per il territorio, di costruire un embrione di turismo partendo proprio dai partecipanti alla gara: sono stato tanto in giro per il mondo, e finita la contesa ogni volta ci accompagnavano nei dintorni dei campi per scoprire il territorio circostante. La disciplina si sta sviluppando ovunque nel mondo, per questo dispiace che la Federazione Italiana di Golf non sia presente a questo evento perché potrebbe cogliere davvero le potenzialità del P&P nella promozione del gioco».

Il torneo vedrà in campo 12 squadre, di cui 4 straniere prenderà il via nella giornata di sabato 19 continuando anche il giorno successivo per poi concludersi con le premiazione previste per le 15:00 di domenica, al quale salvo imprevisti saranno presenti l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, rappresentati di Busto e Solbiate più qualcuno di Regione Lombardia.

«Questa è sicuramente -dice Rogora- una manifestazione di alto livello visto che arrivano atleti da tutta Europa e che, per come mi hanno spiegato, non tutti i papabili sono riusciti a qualificarsi. È inoltre una grande vetrina per il nostro territorio a livello turistico ed economico: sotto questo profilo spero che i partecipanti possano trovare il tempo di venire a Busto per scoprire il lato migliore della città».

Le fa eco Leo, che in più rilancia una collaborazione ampia tra i due Comuni: «Avere a Solbiate un campo del genere è senza dubbio un vanto per noi, ma mi piacerebbe che fosse meglio collegato con il paese anche in ottica di un migliore collegamento con Busto a livello di mobilità sostenibile. Detto questo è un evento che mi piace, mi ha colpito proprio la sua caratteristica di essere vicino alle esigenze della vita moderna oltre a veicolare valori sportivi implicitamente importanti per la comunità».