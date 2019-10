Casciago Cambia News, esce il giornalino della maggioranza

Sta per arrivare nelle case dei casciaghesi il primo numero di Casciago Cambia News, il notiziario del gruppo di maggioranza che racchiude la lista civica che dà il nome al giornalino, Vivere Casciago e Morosolo, Lega e Forza Italia.

Nelle otto pagine autofinanziate dal gruppo guidato dal sindaco Mirko Reto c’è un primo bilancio di questi cinque mesi di amministrazione, cosa è rimasto dalle passate gestioni e cosa è stato fatto in questo primo periodo

«È un giornalino con numeri e cifre, informativo. In questi mesi abbiamo provveduto ad una riorganizzazione generale ottimizzando le risorse sia all’interno della macchina comunale sia all’esterno, coinvolgendo associazioni, volontari, cittadini, perchè il Comune e il cittadino per noi sono la stessa cosa e l’attenzione al sociale ne è lo specchio – commenta il sindaco di Casciago, nella foto col suo vice Stefano Chiesa -. Ci siamo occupati di sicurezza con le fototrappole, la riforma della polizia locale, le manutenzioni ordinarie; il gruppo volontari è in fase di definizione e c’è tanta carne al fuoco, a partire dal Mercatino di Natale a Sant’Eusebio del 1 dicembre con tutte le associazioni coinvolte fino al Parco “La Pinetina” dove a breve arriverà un nuovo gioco per i bambini più grandi, mentre stiamo pensando ad un bando per installare anche un gioco inclusivo dedicato ai bambini con disabilità. Per questo primo periodo do un giudizio positivo, è stato un lavoro appassionante, è una grande scommessa che vinceremo. C’è tanto da fare, ma con questa squadra si può fare tutto, condividendo obiettivi e scelte».