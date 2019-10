Castagne, musica e giochi: è la domenica al Parco Alto Milanese

La tradizionale castagnata del Parco AltoMilanese, organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano sarà l’appuntamento clou del pomeriggio di Domenica 13 Ottobre. Un momento di festa e d’incontro per famiglie, bambini, giovani e nonni, che potranno gustare castagne fumanti offerte dal Parco Altomilanese e per i più grandi non mancherà anche del buon Vin Brulè.

Il pomeriggio di festa sarà allietato dalla musica popolare milanese di Francesco Marelli e il suo spettacolo “Il Barbapedana”, ispirato allo storico personaggio dell’osteria milanese, con un repertorio che spazia da Nanni Svampa a Dario Fo, da Enzo Jannacci ai Gufi. Per i più piccoli spazio al divertimento con spettacoli di strada, esibizioni giocose e divertenti, un allegro truccabimbi che trasformerà i bimbi in coccinelle e pirati e con un laboratorio creativo sul riciclo che li farà divertire con colori e costruzioni. Il tutto si svolgerà nel relax del Parco Altomilanese, avvolti dal verde e dall’atmosfera dell’Autunno che dolcemente avanza e che regalerà un magnifico foliage colorato.

Alle ore 16,00 il saluto dei Sindaci di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza e del Presidente del Consorzio Parco Alto Milanese ai partecipanti della castagnata, iniziativa che conclude le attività della stagione estiva del parco.

Per tutta la giornata sarà attivo il punto ristoro “LA BAITINA”.