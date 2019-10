Cavaria con Premezzo rinegozia i mutui e libera 330mila euro per investimenti

Anche Cavaria con Premezzo – sfruttando le nuove norme varate sul finire d’agosto – ottiene la rinegoziazione del mutuo in essere sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e “libera” risorse economiche per poter così programmare nuovi investimenti da fare sul territorio.

«La buona programmazione, le idee e la voglia di far ripartire la macchina amministrativa portano sicuramente ad ottimi risultati. Chiaramente, per sviluppare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini, sono necessari investimenti notevoli che spesso, in comuni di poco meno di seimila abitanti come il nostro, non vengono fatti per la mancanza di liquidità. Con la ferma volontà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, abbiamo avviato la procedura per la rinegoziazione dei mutui stipulati con Cassa Depositi e Prestiti, sfruttando questa opportunità e cogliendola immediatamente». Dichiara soddisfatto Nicola Martino, assessore al Bilancio e Sviluppo Economico.

«Il risultato lo reputo estremamente positivo in quanto la riduzione del tasso d’interesse di quasi 5 punti percentuali annui (passiamo dal 5% allo 0,7%), pur non cambiando le altre condizioni (durata del mutuo), consentirà un risparmio complessivo di circa 330.000 euro. Una grande soddisfazione che ripaga l’impegno e la volontà di crescita nonché un ottimo risultato che rappresenta solamente un primo passaggio per il raggiungimento degli obiettivi di questa nuova Amministrazione. Gli investimenti non mancheranno e saranno diretti al benessere dell’intera cittadinanza» conclude l’assessore Martino.