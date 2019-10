Il cinema day domenica raddoppia Cinemakids

Domenica 13 ottobre si svolgerà in tutto mondo la quarta edizione di European Arthouse Cinema Day, l’evento annuale nato per valorizzare la varietà e la qualità della produzione cinematografica europea. La manifestazione è promossa da “Cicae – Art Cinema”, in collaborazione con Europa Cinemas, rete cui aderisce la sala del Nuovo di viale Dei Mille che partecipa alla manifestazione con quattro film e la proposta di una maratona: il primo film è a prezzo normale, il secondo costa 3 euro.

Due le proiezioni dedicate ai bambini, per raddoppiare l’appuntamento domenicale di CinemaKids. Si tratta di due anteprime.

La prima, per i più piccoli, in mattinata alle ore 10.30, è “Gordon & Paddy”, animazione svedese che racconta le avventure del capo della polizia della foresta, il ranocchio Gordon, che avrebbe proprio bisogno di trovare un nuovo assistente. Ed ecco che arriva Paddy, una topolina intelligente e con un grande olfatto, sembra essere la candidata giusta (dai 3 anni). Presentazione a cura di Giulio Rossini di Filmstudio90.

Nel pomeriggio alle ore 15 sarà Gabriele Ciglia, sempre di Filmstudio 90 a presentare a un pubblico di più grandicelli (dai 9 anni in su) “I racconti di Parvana”, originale produzione internazionale (Canada, Irlanda e Lussemburgo) per l’avventura di una ragazza che trae forza dalle storie che le ha raccontato il padre, arrivando a rischiare la propria vita pur di scoprire se lui è ancora vivo.

A seguire alle ore 17 e alle 19.30 doppia proiezione per “Le verità”, film dal casting stellare che ha aperto la’ultima Mostra del cinema di Venezia introdotto da Alessandro Leone di Cinequanon e poi, alle ore 21.30 una chicca: il film Victoria in versione originale con i sottotitoli in italiano. Un’avventura notturna narrata con un’unico piano sequenza e che è valso al regista Sebastian Schipper il premio come miglior regista europeo.

Il programma per la Festa del Cinema europeo è proposto da Filmstudio 90 in collaborazione con il Comitato Culturale JRC Ispra.

Tutte le proiezioni saranno al Cinema Nuovo di viale dei Mille 39, a Varese.

Per l’occasione è agevolata la maratona cinematografica con una promozione valida tutto il giorno: il biglietto di ingresso al primo film costa normale (7.50 euro intero, 6 euro il ridotto e 5 euro per le animazioni di CinemaKids), poi solo 3 € per ogni film a partire dal secondo.

Per maggiori info www.filmstudio90.it oppure filmstudio90@filmstudio90.it o 0332 237325.