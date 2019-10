Cinema e libri, il Cai di Gallarate racconta la montagna

Un autunno in montagna, raccontata con film e libri: è il ricco calendario del Cai di Gallarate.

Quest’anno la nuova collocazione a novembre avanzato di Duemilalibri ha suggerito una integrazione tra la rassegna libraria (in cui il Cai ha sempre proposto appuntamenti molto partecipati) e la proposta di film di montagna “CineCime”.

E dunque ecco in calendario sei diversi appuntamenti. Si parte mercoledì 6 novembre con tre documentar: si parte con “Donna Fugata”, di Manrico Dell’Agnola, protagonista una coppia di arrampicatori di Falcade che si cimenta nella ripetizione di una via sulla Torre Trieste sul Civetta; segue “Sutt’u pica ru suli” di Fabrizio Antonioli, sui monti della Sicilia; da ultimo “Sfizzi della vita” di Tommaso Lamantia, sulla parete Nord-Est del Pizzo Fizzi al Devero (qui un articolo di VareseNews). Questa serata è il primo dei due appuntamenti proposti in collaborazione con il Trento Film Festival.

La seconda data si terrà il 13 novembre con il film dedicato a Matteo Della Bordella e Matteo Bernasconi in Patagonia, dalla Torre dell’Egger al Cerro Murallon; Della Bordella presenterà inoltre il suo primo libro “La via meno battuta”.

Il terzo appuntamento è anche anteprima di Duemilalibri: viene proiettato il film “Annibale Salsa, I paesaggi del Trentino”, con l’introduzione di Annibale Salsa, antropologo, già Presidente del Club Alpino Italiano dal 2004 al 2010. Anche questo appuntamento è promosso insieme al Trento Film Festival.

Seguiranno i due appuntamenti dentro a Duemilalibri: il 27 novembre Alessandro Giorgetti, in dialogo con Anna Girardi, presenta il suo libro “Gasherbrum IV – La montagna Lucente”.

Infine il 29 novembre 2019 l’ultimo appuntamento: “Breve storia delle Alpi tra clima e meteorologia”, di Alex Cittadella, sempre presentata Anna Girardi.