Cinquanta ristoranti portano in tavola i sapori del Varesotto

E’ stata presentata oggi pomeriggio alla Cascina Ronchetto di Morazzone la rassegna gastronomica “Sapori in tavola” che dal 19 ottobre al 17 novembre coinvolgerà cinquanta ristoranti della provincia di Varese, che proporranno menù a base di prodotti tipici del territorio.

La manifestazione è organizzata da Fipe provincia di Varese in collaborazione con Confcommercio e Uniascom e con il contributo dell’Apcv, l’Associazione provinciale cuochi varesini.

«La formula della rassegna rappresenta uno strumento di promozione ormai collaudato – hanno spiegato gli organizzatori – il cui pregio è di saper valorizzare in modo elegante e raffinato l’arte della buona cucina e dello stare a tavola, oltre a diffondere le tipiche offerte culinarie proposte dai ristoratori. Ciliegina sulla torta il “piatto artistico” che è stato consegnato durante l’evento di presentazione a tutti i ristoratori aderenti. Lo stesso piatto che il ristoratore aderente potrà regalare ai migliori clienti».

Dalla Formagella ai vini

«Sapori in tavola – spiega Giordano Ferrarese, presidente provinciale di Fipe – si propone attraverso i migliori professionisti e ristoranti della nostra provincia di creare menù con cibi “tracciati”, legati al nostro territorio. Saranno utilizzate materie prime che negli anni hanno raggiunto un livello qualitativo elevato: oggi oltre alla Formaggella del Luinese premiata con il marchio europeo Dop, il Varesotto può vantare altri prodotti unici come l’Appena Munto e il Miele varesino. Senza dimenticare il gorgonzola prealpino e i salumi e gli insaccati nostrani. E in questo contesto di eccellenza, un ruolo sempre più importante lo hanno i vini, da quelli di Angera (come il Sebuino e Angliano) a quelli di Cascina Ronchetto (con il Pascal e il Materno), prodotti che riportano nelle caratteristiche organolettiche non solo la qualità ma anche la passione di chi li crea. Sono molti altri i prodotti di casa nostra che sarà possibile scoprire o riscoprire in abbinamento proprio ai piatti proposti dai locali aderenti alla rassegna, che hanno elaborato ricette dedicate ai “frutti” del Varesotto».

Una vetrina per la ristorazione del Varesotto

Il presidente di Uniascom Varese, Giorgio Angelucci, da parte sua pone l’accento sugli obiettivi della rassegne: «Offrire un’ulteriore vetrina alla ristorazione del Varesotto e valorizzare i prodotti, pochi ma buoni, del nostro territorio. Anche il Varesotto, nel suo piccolo, regala materie prime uniche che nel periodo autunnale esprimono la loro massima concentrazione: non saranno tante e varie come in altre zone dello Stivale, ma rappresentano comunque un ragguardevole patrimonio».

Pier Damiano Simbula, presidente dell’Apcv, invita tutti “a gustare i sapori ed i profumi dei prodotti tipici locali in serena convivialità nei cinquanta ristoranti che hanno risposto presenti al nostro invito e ai quali va il nostro ringraziamento”.

I ristoranti che partecipano