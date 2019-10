Cinque eventi speciali per la giornata F@mu, famiglie al museo

Quest’anno sono cinque i musei di Varese e provincia che aderiscono alla nuova edizione di F@mu, famiglie al museo. L’iniziativa, nata per avvicinare i bambini e le loro famiglie al mondo dell’arte, si svolgerà in tutta Italia nella giornata di domenica 13 ottobre con laboratori, o speciali visite guidate adatte a grandi e piccini attorno al tema “Museo, raccontami una storia”.

Di seguito tutti gli appuntamenti.

Museo tattile di Varese, ore 15.30

C’ERA UNA VOLTA AL MUSEO

Una volta nei musei si trovavano solo oggetti realizzati con le mani: dipinti, scolpiti, modellati, costruiti. L’attività proposta quindi vede protagoniste le mani dei piccoli artisti per costruire, incollare, disegnare, progettare e giocare.

Ciascuno potrà portare a casa l’opera realizzata, che prima però sarà fotografata e pubblicata su Facebook, chiedendo agli amici del Museo di votare quella che preferiscono.

Le 3 creazioni che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, saranno premiate con tacquini e matite di #animagrigia.

Per l’intera giornata ingresso ridotto: € 5 adulti e € 3 bambini.

Il Museo tattile è in via Caracciolo 46, a Varese.

Per maggiori info: l.cornaggia@museotattilevarese.it, 329 9513001 oppure www.museotattilevarese.it



Palazzo Marliani Cicogna di Busto, ore 12-17

GIOCOMERENDA: TUTTA UN’ALTRA STORIA

La Marchesa Agnese Rusconi e la Signora in bianco, il Contadinello e il Fabbro… Al museo abitano tanti personaggi diversi. Lo scopo del gioco sarà inventare una storia i cui protagonisti siano le opere di Palazzo Cicogna.

Al termine i bambini faranno merenda al museo.

Attività adatta ai bambini dai 4 ai 12 anni.

I più piccini troveranno comunque uno spazio morbido dove poter disegnare liberamente.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 25 bambini partecipanti), per cui è necessaria la prenotazione scrivendo a: didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it entro e non oltre giovedì 10 ottobre 2019.

Per info: 0331-390242/349, didattica@comune.bustoarsizio.va.it oppure la pagina Facebook Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio.

Castello Visconti di San Vito – Somma Lombardo, ore 15.30

CENERENTOLA

Ai bambini verrà raccontata una versione speciale della fiaba di Cenerentola, interamente ambientata per le sale del castello, scoprendo incantevoli ambienti e oggetti preziosi, alla ricerca della famosa scarpetta di cristallo. Alla fine della fiaba tutti i bambini diventeranno principi e principesse e realizzeranno la loro corona.

La partenza, riservata ai bambini, è prevista per le 15.30 dalla biglietteria del castello.

Non è necessaria la prenotazione.

Attività adatta per bambini dai 4 ai 9 anni.

Costi evento: € 5 per partecipante, narratore e materiale inclusi.

Possibilità di visita del castello per i genitori con biglietto speciale ore 10-11:30 e 14:30-18

Il Castello Visconti è in Piazza Scipione 2, a Somma Lombardo.

Per maggiori info: www.castelloviscontidisanvito.it, castellovisconti@libero.it

Museo La Colleggiata di Castiglione Olona, ore 15.30

TUTTI FELICI E CONTENTI (TRANNE IL DRAGO)

Può un lampadario raccontare la storia di un drago dall’alito pestifero e di una principessa da salvare? Il racconto guida la visita alla scoperta di san Giorgio, coraggioso cavaliere, attraverso le opere che lo rappresentano. E nel laboratorio finale i bambini faranno nascere i protagonisti dell’incredibile avventura e poi tutti in scena per un magico teatro delle ombre: sarà un bellissimo spettacolo!

attività adatta a bambini dai 5 ai 10 anni.

Il costo complessivo è di 6 € a bambino (16 euro il biglietto famiglia)

Il Museo della Colleggiata è in via Cardinal Branda 1, a Castiglione Olona.

Per info e prenotazioni (obbligatorie): didattica@museocollegiata.it, 0331 858903 oppure www.museocollegiata.it.



MABA, Museo archeologico dei bambini di Angera, ore 15

ANGERA ARCHEO GAME

Il Museo Archeologico dei Bambini di Angera invita curiosi di ogni età a completare il nuovo AArG AngeraArcheoGame. Non sono richieste competenze o doti particolari, è un gioco analogico di curiosità, intuito, manualità, occhi, naso, mani, colori, tra le vetrine del Museo da fare con amici e famiglia.

Il MABA è in via Marconi 2, ad Angera

Per maggiori info: museo@comune.angera.it, 339 8582522 oppure www.angera.it.

Altre decine di eventi sono in programma tra Milano e Como. Per maggiori informazioni consultare il sito www.famigliealmuseo.it.