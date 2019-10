Il circolo Pd organizza una serata sul tema “Lavoro e pensioni”

“Il Circolo del PD di Besozzo – Sangiano” organizza un confronto sul tema “Lavoro e Pensioni” per lunedì 21 ottobre, alle ore 21:00 a Besozzo, nella Sala Polivalente del Centro Divers’Età, in via Zangrilli.

Il titolo della serata sarà “Confrontiamoci su Lavoro e Pensioni” e vedrà l’intervento di Samuele Astuti, Consigliere Regionale PD e e i rappresentanti dei tre Sindacati Confederali: Umberto Colombo, Segretario Generale CGIL Varese, Roberto Pagano, Segretario CISL Varese, Antonio Massafra – Segretario Generale UIL Varese.