Colori pastello, rubinetteria di design e materiali innovativi: Cersaie 2019 detta i nuovi trend dell’arredobagno

Si è conclusa da poche settimane la 37esima edizione di Cersaie, la principale manifestazione a livello internazionale dedicata all’arredobagno e al settore ceramico. L’evento – che si è tenuto alla Fiera di Bologna dal 23 al 27 settembre – raccoglie ogni anno architetti, designer, progettisti e aziende produttrici provenienti da ogni parte del mondo.

L’edizione 2019 ha presentato al grande pubblico le nuove tendenze dell’arredamento per il bagno. La parola d’ordine è innovazione, sia per quanto riguarda il design che per i materiali impiegati nella produzione dei sanitari.

Nel corso degli anni sono state messe a punto ceramiche autopulenti e battericide, nonché prodotti altamente sostenibili e dalle prestazioni eccellenti. Ne sono un esempio i piatti doccia in Pluston, materiale ceramico creato da Althea completamente riciclabile, antigraffio, antiscivolo, antibatterico e resistente alle macchie.

Molti credono che i prodotti più performanti e resistenti siano appannaggio di budget elevati, ma non è così. Ci sono rivenditori che riservano ai sanitari bagno offerte eccezionali, con sconti anche oltre il 50% sui prezzi di listino.

Lavabi a forma di fiori e rubinetti con finitura opaca tra le principali novità arredo bagno

Non solo materiali innovativi. Le novità dell’arredobagno presentate alla fiera bolognese riguardano anche design e colorazioni. Sanitari e pareti del bagno si tingono di colori pastello: dal rosa cipria all’azzurro pastello, dal verde salvia al marsala, al centro della scena ci sono nuance delicate con finitura opaca.

Di grande ispirazione il mondo vegetale, in particolar modo per quanto riguarda i lavabi, che riprendono le forme dei fiori e ricalcano la silhouette delle piante.

Molta attenzione è stata riservata alla rubinetteria per lavabo, vengono proposti miscelatori squadrati, modelli dalle forme arrotondate e sinuose, e persino rubinetti che mixano i due stili. C’è però un comune denominatore: la presenza di linee moderne e pulite.

In quanto al tipo di rubinetteria, oltre ai miscelatori monocomando sono stati presentati i più tradizionali rubinetti con manopole, entrambi declinati in molteplici e ricercate varianti dal gusto classico e moderno. Si possono installare sul lavabo, oppure incassare al muro. E per le finiture, c’è il classico acciaio inox lucido, ma anche rubinetteria in nero, bronzo, rame e color oro con finitura opaca.

Il portato tecnologico dei rubinetti elettronici consente di ridurre il consumo d’acqua e di energia, ma all’interno della cornice bolognese c’è stato spazio anche per soluzioni inconsuete.

La più emblematica è il miscelatore a forma di Pinocchio di EMMEVI Rubinetterie: il naso del celebre burattino di Collodi è la canna del rubinetto e le sue braccia funzionano come leve per regolare la temperatura dell’acqua.