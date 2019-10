Cominciano di mattina i primi passi del cantiere del piano stazioni

E’ cominciato, fin dalla prima mattina del primo ottobre 2019, il cantiere del Piano Stazioni, un’opera di cui la città di Varese parla da 30 anni.

I primi passi sono stati quelli che hanno delimitato l’area di cantiere, che resterà per tutto il periodo dei lavori in piazzale Kennedy.

Ad osservare i primi lavori della ditta aggiudicataria c’erano il sindaco Davide Galimberti, l’assessore all’urbanistica Andrea Civati e i responsabili del cantiere.

«E’ un momento felice per noi e per la città – ha commentato il sindaco Galimberti – Dopo 30 anni di parole e 3 di lavori intensi per farlo partire, il cantiere è finalmente aperto».

«Come tutte le cose belle, sono state faticose da raggiungere, ma oggi è il momento della soddisfazione – ha sottolineato Civati – Poter aprire un cantiere che la città aspettava da 30 anni è motivo di orgoglio».

In piazzale Kennedy ci sarà la “base operativa” del cantiere, ma i lavori veri e propri cominceranno con la demolizione della torretta e delle altre aree abbandonate nella stazione dello stato.

«Si comincerà da lì, poi si farà il sottopasso che collega piazzale Trento e Trieste a via del Ponte, e collegherà Giubiano con il centro – spiega Civati – Contestualmente si lavorerà alle aree verdi di quella zona. POi si passerà alla sistemazione dei luoghi antistanti le stazioni FS e Nord, in seguito si ristrutturerà piazza Biroldi, e infine si arriverà con i lavori in piazzale Kennedy».