Il Comune di Gallarate si costituirà parte civile nell’inchiesta Mensa dei Poveri

Il Comune di Gallarate si costituirà parte civile nei procedimenti degli indagati per la inchiesta Mensa dei Poveri.

Il provvedimento è stato votato oggi dalla giunta, presieduta dal sindaco Andrea Cassani.

Come sottolineato nella delibera, si procederà a dare incarico ad un legale per rappresentare, come parte civile, l’ente Comune di Gallarate, per “recuperare quanto indebitamente speso nonché farsi risarcire il danno d’immagine” cagionato da un’inchiesta che ha portato il nome della città alla ribalta almeno a livello regionale.